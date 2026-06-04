Інтерфакс-Україна
Економіка
12:12 04.06.2026

ЄБРР надасть EUR25 млн кредиту на підтримку ліквідності міста Дніпро

1 хв читати
ЄБРР надасть EUR25 млн кредиту на підтримку ліквідності міста Дніпро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив надання до EUR25 млн екстреної підтримки міста Дніпро, повідомляється на сайті фінустанови.

Зазначається, що з метою пом’якшення впливу триваючої війни на фінансове становище міста та його мешканців погоджено видачу старшого кредиту (з найвищим пріоритетом повернення порівняно з іншими боргами) у розмірі до EUR25 млн для надання екстреної ліквідної підтримки місту Дніпро та його ключовим муніципальним операторам (КП "Дніпровський електротранспорт" та КП "Дніпроводоканал").

Очікується, що кредит ЄБРР підтримає Дніпро, муніципальний водоканал і оператора громадського транспорту у 2026-2028 роках у задоволенні їхніх критичних потреб у ліквідності для забезпечення безперебійного надання основних послуг громадського транспорту та водопостачання в місті, підтримки їх своєчасних платежів постачальникам і працівникам, а також виконання необхідних робіт з технічного обслуговування.

У поточних воєнних умовах ЄБРР також має намір використати гарантію Інвестиційної програми ЄС-Україна (UIF) для покриття 27% (чисте покриття ЄС) запропонованого кредиту, структурованого на основі покриття ризику перших збитків ("FLRC") за рахунок фінансування ЄБРР.

Теги: #допомога #єбрр #дніпро

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:49 04.06.2026
Палата представників США схвалила військову допомогу Україні та санкції проти РФ – республіканець

Палата представників США схвалила військову допомогу Україні та санкції проти РФ – республіканець

23:26 03.06.2026
Рубіо заявив про підготовку рішень щодо військової підтримки України

Рубіо заявив про підготовку рішень щодо військової підтримки України

20:19 03.06.2026
Ворог дроном пошкодив інноваційний термінал "Нової пошти" у Дніпрі

Ворог дроном пошкодив інноваційний термінал "Нової пошти" у Дніпрі

19:40 03.06.2026
В ліквідації масштабної пожежі у Дніпрі задіяні понад 100 рятувальників та 40 одиниць техніки – ДСНС

В ліквідації масштабної пожежі у Дніпрі задіяні понад 100 рятувальників та 40 одиниць техніки – ДСНС

18:37 03.06.2026
Росіяни вдарили по складах АТБ у Дніпрі – міський голова

Росіяни вдарили по складах АТБ у Дніпрі – міський голова

17:15 03.06.2026
Росіяни завдали ракетного удару по складах у Дніпрі – ОВА

Росіяни завдали ракетного удару по складах у Дніпрі – ОВА

15:31 03.06.2026
ТРЦ Києва допоможуть постраждалим від атаки РФ торговцям Лук'янівського ринку та "Квадрату"

ТРЦ Києва допоможуть постраждалим від атаки РФ торговцям Лук'янівського ринку та "Квадрату"

10:49 03.06.2026
У важкому стані четверо із 22 постраждалих у Дніпрі, що залишаються у лікарнях

У важкому стані четверо із 22 постраждалих у Дніпрі, що залишаються у лікарнях

10:07 03.06.2026
ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026р з 2,5% до 2,2%

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026р з 2,5% до 2,2%

19:39 02.06.2026
УЧХ розгорнув пункт підтримки постраждалим у Харкові після російської атаки

УЧХ розгорнув пункт підтримки постраждалим у Харкові після російської атаки

ВАЖЛИВЕ

Норма про середню зарплату у 26 тис. грн для бронювання діє вже з червня – Мінекономіки

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026р з 2,5% до 2,2%

ДПС виявила ознаки масштабної схеми виведення 198 млрд грн за кордон через мережу з понад 2,3 тис. ризикових компаній

Офіційний курс гривні послабився до нового історичного мінімуму 44,3023 грн/$1

Росія втратила майже 40% потужностей первинної переробки нафти – Зеленський

ОСТАННЄ

ЄІБ може надати Україні EUR120 млн на модернізацію пунктів пропуску на Транс'європейській транспортній мережі

Промвиробництво в Україні у квітні зросло на 1,2%, за 4 міс.-2026 скоротилось на 0,4% – Держстат

Частка електромобілів на ринку нових легкових авто у травні скоротилась майже на 10 в.п. – "Укравтопром"

Свириденко обговорила з місією МВФ виконання програми EFF обсягом $8,1 млрд

Втрати бюджетів країн Європи від споживання нелегальних тютюнових виробів сягнули EUR22,4 млрд у 2025р – дослідження

"Карлсберг Україна" виплатить 200 млн грн дивідендів за 2023 рік

Доходи загального фонду держбюджету за 5 міс.-2026 зросли на 27,8%, видатки – на 17,0%, запозичення впали в 2,7 раза

Україна обговорює з Литвою можливість передачі локомотивів для "Укрзалізниці"

"Енергоатом" скоротив терміни ремонів АЕС в рамках підготовки до ОЗП в середньому на 4 доби – глава компанії

Правоохоронці проводять слідчі дії в НКЦПФР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА