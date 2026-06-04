ЄБРР надасть EUR25 млн кредиту на підтримку ліквідності міста Дніпро
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив надання до EUR25 млн екстреної підтримки міста Дніпро, повідомляється на сайті фінустанови.
Зазначається, що з метою пом’якшення впливу триваючої війни на фінансове становище міста та його мешканців погоджено видачу старшого кредиту (з найвищим пріоритетом повернення порівняно з іншими боргами) у розмірі до EUR25 млн для надання екстреної ліквідної підтримки місту Дніпро та його ключовим муніципальним операторам (КП "Дніпровський електротранспорт" та КП "Дніпроводоканал").
Очікується, що кредит ЄБРР підтримає Дніпро, муніципальний водоканал і оператора громадського транспорту у 2026-2028 роках у задоволенні їхніх критичних потреб у ліквідності для забезпечення безперебійного надання основних послуг громадського транспорту та водопостачання в місті, підтримки їх своєчасних платежів постачальникам і працівникам, а також виконання необхідних робіт з технічного обслуговування.
У поточних воєнних умовах ЄБРР також має намір використати гарантію Інвестиційної програми ЄС-Україна (UIF) для покриття 27% (чисте покриття ЄС) запропонованого кредиту, структурованого на основі покриття ризику перших збитків ("FLRC") за рахунок фінансування ЄБРР.