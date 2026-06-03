Свириденко обговорила з місією МВФ виконання програми EFF обсягом $8,1 млрд

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Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч із місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевін Грей, під час якої сторони обговорили виконання програми в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) загальним обсягом $8,1 млрд.

"Обговорили стан виконання програми в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF). Загальний обсяг програми становить $8,1 млрд", – написала Свириденко у Телеграм за підсумками зустрічі.

За її словами, українська сторона поінформувала представників місії про спільну роботу уряду та парламенту над виконанням структурних маяків програми.

Свириденко зазначила, що наступного тижня очікується голосування за зміни до державного бюджету на 2026 рік, які мають врахувати ключові потреби обороноздатності країни, а також забезпечення економічної, енергетичної та соціальної стійкості.

"Ми маємо бути максимально готовими до наступного зимового періоду", – наголосила вона.

Крім того, сторони відзначили прогрес України у впровадженні реформ, передбачених зобов'язаннями перед міжнародними партнерами. Українська сторона підтвердила готовність продовжувати детінізацію економіки та роботу над підвищенням інвестиційної привабливості держави.