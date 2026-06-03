Втрати бюджетів країн Європи від споживання нелегальних тютюнових виробів сягнули EUR22,4 млрд у 2025р – дослідження

Споживання нелегальних сигарет (контрафакту та контрабанди) у європейських ринках призвело до втрати близько EUR22,4 млрд податкових надходжень у вигляді акцизів та ПДВ, що більше показника 2025 року на 15,2%, або на EUR3 млрд.

Про це йдеться у 20-му щорічному звіті "Незаконне вживання сигарет та нагрівання тютюну, а також частка перорального нікотину в Європі" компанії KPMG LLP за підтримки компанії Philip Morris Products S.A., презентація якого відбулася в середу в Брюсселі.

"Організовані злочинні групи децентралізують свої виробничі потужності, переміщуючи фабрики ближче до кінцевих ринків споживання в Західній Європі та всередині ЄС, що значно ускладнює їх виявлення правоохоронними органами", – зазначив під час презентації асоційований директор KPMG Девід Бьорд, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, зловмисники дедалі частіше використовують цифрові канали збуту в обхід традиційного роздрібу та підробляють захисні QR-коди й акцизні марки.

Згідно зі звітом, загальний обсяг споживання нелегальних сигарет у 38 досліджених країнах за рік зріс на 5,9% (3,1 млрд штук) і досяг 55,32 млрд сигарет. Наразі тіньовий сектор становить 11,1% від усього європейського тютюнового ринку (+1,1 відсоткових пункту (в.п.) до 2024 року). Основним фактором зростання стало збільшення обсягів підробок (контрафакту) на 13% – до 24,7 млрд сигарет. Найбільш фальсифікованим брендом у Європі залишається Marlboro, на який припадає 54,6% всього контрафакту.

Найбільші обсяги споживання нелегальної продукції зафіксовано у Франції (20,5 млрд сигарет, або 41% від усього тютюнового ринку країни), Великій Британії (7,3 млрд штук, 32%) та Україні (5,1 млрд штук, 16%).

Зазначається, що Україна продемонструвала найбільше скорочення нелегального споживання у 2025 році – на 15%, або на 0,9 млрд сигарет менше порівняно з попереднім роком. Скорочення відбулося переважно за рахунок падіння обсягів контрафакту на 0,4 млрд штук та інших видів контрабанди на 0,6 млрд штук.

Частка нелегального ринку також перевищила 20% тютюнового споживання в Ірландії (35%), Бельгії (25%), Кіпрі (24%), Нідерландах (22%) та Литві (21%).

У KPMG зазначають, що загальне споживання фабричних сигарет у Європі продовжує довгострокове падіння – у 2025 році воно скоротилося на 4,1% до 500,5 млрд штук через зменшення легальних внутрішніх продажів на 5,5%. Водночас споживання систем нагрівання тютюну в 22 досліджуваних країнах зросло на 6,9%, залишаючись переважно в легальному полі (контрабанда становить лише 1,2% категорії).

На ринку орального нікотину в 15 країнах домінують нікотинові паучі, проте через регуляторні обмеження в Нідерландах, Німеччині та Бельгії велика частина цієї продукції класифікується як така, що не відповідає критеріям для продажу на цих ринках.

"Дані однозначні: підробки стали основним двигуном незаконного ринку сигарет у ЄС, зі злочинними ланцюгами поставок, призначеними для доставки підробленої продукції споживачам на ринках з високою вартістю, вони підривають європейську економіку та підживлюють незаконну діяльність", – прокоментував результати дослідження директор з корпоративних зв'язків групи Philip Morris International Христос Харпантідіс.