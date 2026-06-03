"Карлсберг Україна" виплатить 200 млн грн дивідендів за 2023 рік

Приватне акціонерне товариство "Карлсберг Україна" виплатить 200,09 млн грн дивідендів за 2023 рік, повідомило товариство у системі розкриття інформації НКЦПФР у середу.

Згідно з повідомленням, рішення про спрямування частини чистого прибутку 2023 року на дивіденди прийнято єдиним акціонером 2 червня цього року.

Дивіденди виплачуватимуться частинами з 17 червня по 2 грудня 2026 року в євро за курсом НБУ на дату виплати.

Як повідомлялося, у квітні 2026 року новим власником 100% акцій ПрАТ "Карлсберг Україна" стала шведська Carlsberg Sverige AB, до якої в результаті злиття перейшов пакет акцій попереднього акціонера Baltic Beverages Invest Aktiebolag.

У середині квітня та на початку товариство двічі приймало рішення про виплату у цьому році дивідендів – на суму 49,9 млн грн та 50,20 млн грн.

ПрАТ "Карлсберг Україна" є частиною Carlsberg Group і володіє трьома пивоварнями в Запоріжжі, Києві та Львові. До портфеля брендів входять "Львівське", Carlsberg, Kronenbourg 1664, "Квас Тарас", Somersby, Battery та інші.

Чистий прибуток товариства у 2025 році склав 1 млрд 807,64 млн грн, у 2024 році – 2 млрд 181,69 млн грн, у 2023 році – 1 млрд 827,5 млн грн, тоді як виручка – відповідно 12 млрд 167,57 млн грн, 12 млрд 488,2 млн грн та 10 млрд 812,1 млн грн. Нерозподілений прибуток на кінець 2025 року складав 9 млрд 306,7 млн грн.

Згідно із обмеженнями Нацбанку, репатріація дивідендів за кордон можливо на суму не більше еквіваленту EUR1 млн на місяць, або 51,66 млн грн за поточним курсом.