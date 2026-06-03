Доходи загального фонду держбюджету за 5 міс.-2026 зросли на 27,8%, видатки – на 17,0%, запозичення впали в 2,7 раза

Доходи державного бюджету України в січні-травні 2026 року становили 1,85 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – 1,36 трлн грн, що відповідно на 20,2% та 27,8% більше, ніж у січні-травні 2025 року, такі оперативні дані Держказначейства повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті у середу.

Згідно з ними, касові видатки загального фонду держбюджету зросли значно менше – на 17,0%, до 1,8 трлн грн, тоді як в цілому видатки бюджету разом зі спеціальним фондом збільшилися на 14,2% – до 2,25 трлн грн.

Таке зростання доходів загального фонду багато в чому пов'язано з отриманням цього року більших сум грантів – 249,9 млрд грн проти 167,0 млрд грн минулого року, у тому числі у травні – 21,7 млрд грн, тоді як у травні минулого року гранти були відсутні.

До того ж Нацбанк цього року перерахував у квітні та травні до бюджету 146,1 млрд грн частини свого прибутку (у травні 73,1 млрд грн), тоді як в ті ж місяці минулого року – 84,2 млрд грн (у травні – 20,3 млрд грн).

Мінфін уточнив, що податок на додану вартість (ПДВ) з вироблених в Україні товарів у січні-травні цього року приніс 132,7 млрд грн порівняно з 134,4 млрд грн торік, але відшкодування ПДВ зросло до 98,4 млрд грн з 70,9 млрд грн.

Імпортний ПДВ додав бюджету ще 258 млрд грн (за 5 міс.-2025 – 201,8 млрд грн), податок на доходи фізичних осіб і військовий збір – 167,5 млрд грн (137,6 млрд грн), податок на прибуток підприємств – 180,7 млрд грн (150,5 млрд грн), рентна плата за користування надрами – 19,9 млрд грн (15,8 млрд грн).

Акцизний податок приніс ще 123,6 млрд грн (108,3 млрд грн), ввізне і вивізне мито – 25,1 млрд грн (20,8 млрд грн), дивіденди та частина прибутку – 10,1 млрд грн.

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування в січні-травні цього року зросли до 301,7 млрд грн з 257,3 млрд грн у січні-травні минулого року, додав Мінфін.

Згідно з його даними, завдяки грантам та частині прибутку НБУ у травні цього року доходи держбюджету підскочили на 52,2% до травня минулого року – до 417,1 млрд грн, у тому числі за загальним фондом – на 55,6%, до 318,7 млрд грн.

Зазначається, що ПДВ з вироблених в Україні товарів у травні цього року приніс 20,6 млрд грн порівняно з 21,7 млрд грн торік, при цьому відшкодування ПДВ зросло до 22,0 млрд грн з 15,5 млрд грн.

Імпортний ПДВ додав бюджету ще 53,1 млрд грн (у травні-2025 – 45,4 млрд грн), податок на доходи фізичних осіб і військовий збір – 36,7 млрд грн (30,4 млрд грн), податок на прибуток підприємств – 68,6 млрд грн (45,4 млрд грн), рентна плата – 2,7 млрд грн (4,4 млрд грн).

Акцизний податок приніс ще 23 млрд грн (24,2 млрд грн), ввізне і вивізне мито – 5 млрд грн (4,3 млрд грн), дивіденди та частина чистого прибутку – 6,5 млрд грн.

Надходження ЄСВ в травні цього року зросли до 63,6 млрд грн з 54,3 млрд грн у травні минулого року, додав Мінфін.

За його даними, фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за січень-травень 2026 року становили 260,6 млрд грн, або 36,1% від запланованих на цей період, тоді як за той же період минулого року – 693,7 млрд грн.

Мінфін уточнив, що із зовнішніх джерел надійшло 68,2 млрд грн (або близько $1,6 млрд) проти 497 млрд грн ($11,9 млрд) торік, з них 65,56 млрд грн склали надходження коштів МВФ.

Платежі з погашення державного боргу за січень-травень 2026 року склали 229 млрд грн (99% плану), платежі з обслуговування – 143,8 млрд грн (92,7% плану), тоді як за січент-травень минулого року – відповідно 252,9 млрд грн та 136,6 млрд грн.

Як повідомлялося, держбюджет України на 2026 рік ухвалено з доходами (без урахування грантів) 2,90 трлн грн та видатками 4,77 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – 2,61 трлн грн та 4,38 трлн грн.