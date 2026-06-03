Інтерфакс-Україна
Економіка
18:31 03.06.2026

Україна обговорює з Литвою можливість передачі локомотивів для "Укрзалізниці"

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Україна обговорює з Литвою можливість передачі локомотивів для "Укрзалізниці"
Фото: https://t.me/MinDevUA/

Українська делегація за участі заступника міністра розвитку громад та територій України Олексія Балести провела в ході візиту до Литви зустріч з міністром транспорту та зв’язку Литви Юрасом Тамінскасом.

"Однією з ключових тем стала робота UTSF (Ukraine Transport Solidarity Fund) – Фонду підтримки транспорту України, який, зокрема, був створений за ініціативи Литви", – повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Сторони також обговорили можливість передачі для АТ "Укрзалізниці" частини литовських локомотивів, які знаходяться у резерві.

"В Литві є резерв локомотивів, частина з яких потенційно може використовуватись в Україні. Наразі литовська сторона оцінює даний запит. Ми також запропонували колегам використати механізми UTSF, у разі наявності ресурсу та потреби у такому фінансуванні", – зазначив Балеста.

Він запросив литовських партнерів долучитися до майбутнього Форуму транспортної стійкості в Україні та запропонував поглиблений обмін практиками.

Теги: #україна #литва #укрзалізниця #локомотиви

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