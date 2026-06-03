Інтерфакс-Україна
Економіка
17:27 03.06.2026

"Енергоатом" скоротив терміни ремонів АЕС в рамках підготовки до ОЗП в середньому на 4 доби – глава компанії

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"Енергоатом" скоротив терміни ремонів АЕС в рамках підготовки до ОЗП в середньому на 4 доби – глава компанії
Фото: Енергоатом

НАЕК "Енергоатом" у рамках підготовки до осіннє-зимового періоду 2026/2027 років виконує планово-попереджувальні ремонти на атомних станціях у середньому на чотири доби швидше, ніж передбачено, а у середині червня планує завершити половину з них, повідомив тво голови правління компанії Павло Ковтонюк.

"Частину енергоблоків на Хмельницькій і Рівненській АЕС повернуто у роботу після ремонту, на інших – роботи тривають або розпочнуться згідно з графіком. Активна ремонтна кампанія також ведеться на Південноукраїнській АЕС. Важливо, що всі роботи виконуються з випередженням графіка: наразі планово-попереджувальні ремонти завершуються у середньому на чотири доби швидше, ніж передбачено", – сказав Ковтонюк у відео, розміщеному на сайті "Енергоатома".

За його словами, компанія наблизилися до середини виконання планово-попереджувальних та середніх ремонтів, а у червні ремонтна кампанія 2026 року досягне свого екватора.

Як зазначив очільник "Енергоатома", скорочувати терміни ремонтів без втрати якості й рівня безпеки дозволяють професіоналізм працівників компанії та ефективна організація робіт.

Теги: #аес #енергоатом #ремонтні_роботи

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