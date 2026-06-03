Правоохоронці проводять слідчі дії в НКЦПФР

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У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) у середу працюють правоохоронці – вони проводять слідчі дії у приміщенні, повідомляється на сайті Комісії.

"Ми повністю співпрацюємо зі слідством, надаємо всі необхідні документи та інформацію, як того вимагає закон. За нашими даними, правоохоронців цікавлять документи, що стосуються роботи Комісії у минулі роки", – прокоментував слідчі дії голова комісії Олексій Семенюк.

Зазначається, що Комісія продовжує працювати у звичайному режимі та виконує всі свої функції регулятора.

"Оскільки ми не ведемо досудове розслідування, то й не маємо права коментувати його перебіг чи деталі", – уточнив регулятор.

За даними джерел видання "Економічна правда", мова йде про обшуки Служби безпеки України (СБУ), які "шукають старі документи певних інститутів спільного інвестування". Стверджується, що у рамках кримінального провадження, яке розслідує СБУ, фігурує один із колишніх членів НКЦПФР, який працював за попереднього очільника регулятора Руслана Магомедова.