Київський ТРК White Lines заповнено орендарями на 75%

Фото: UTG

Новий торгово-розважальний комплекс White Lines (Київ, вул. Васильківська, 1) готують до відкриття цього року, для 75% площ вже підписані орендні договори та розпочаті оздоблювальні роботи, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в UTG, яка виступає ексклюзивним брокером проєкту.

"ТРК White Lines – яскравий приклад еволюції на ринку торгової нерухомості України. Саме зараз створюються нові об’єкти за принципом "необхідної достатності": середньо-розмірні ТЦ у структурі житлових комплексів, що мають поліфункціональну інтегровану інфраструктуру. Тому новий ТРК має багато переваг", – підкреслила директор компанії UTG Євгенія Локтіонова.

Серед основних якірних орендарів ТРК будуть представлені найбільш затребувані гравці національного масштабу у своїх категоріях: "Сільпо" (3,6 тис. кв. м), Multiplex (1,2 тис. кв. м), Energym (4 тис. кв. м), EVA Beauty (842 кв. м), COMFY (900 кв. м), "Пузата Хата" (700 кв. м), Librarium (714 кв. м), "Антошка" (900 кв. м), JYSK (1,3 тис. кв. м), Sinsay (655 кв. м), та сімейний розважальний центр Fly Kids (2,5 тис. кв. м). Також свої двері для відвідувачів відкриють Anabel Arto, Prostor, "Укрзолото", Aurum, SOVA, LOVE YOU, "Люксоптика", "E-Зоо", аптека "Фармація", "Секунда", MBM My Home, Menya Musashi та багато інших брендів.

Загальна площа чотирирівневого ТРК White Lines складає 51,5 тис. кв. м, з яких 27 тис. кв. м відведені під оренду. ТРК входить до складу вже побудованого однойменного багатофункціонального житлового комплексу, три вежі якого прийняті в експлуатацію у 2023-24 роках.

Девелопером і генпідрядником багатофункціонального комплексу виступає A Development, ексклюзивним брокером з оренди торговельних площ – компанія UTG.

A Development функціонує на ринку девелопменту житлової та комерційної нерухомості з 2017 року. Серед реалізованих проєктів Smart Plaza Obolon, Smart Plaza Polyteh та бізнес-центр Smart Hub Obolon. Станом на 2026 рік компанія продовжує завершальний етап реалізації ТРК у проєкті White Lines та комплекс реставраційних робіт пам’яток архітектури із пристосуванням у межах комплексної реновації Арсенальної площі – проєкту А-Station, де вже восени розпочне роботу A-Station Business та мультифункціональний пассаж.

Компанію UTG створено 2001 року. Вона розробила понад 1,3 тис. концепцій об’єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.