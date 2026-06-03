Норма про середню зарплату у 26 тис. грн для бронювання діє вже з червня – Мінекономіки

Фото: Генштаб ЗСУ

Підприємства, які претендують на отримання статусу критично важливих для бронювання своїх працівників або хочуть підтвердити такий статус у липні цього року, повинні мати середню зарплату, вищу за три мінімальних (25,941 тис. грн), вже за червень, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"З якої дати середня заробітна плата на підприємстві повинна бути вища ніж три мінімальні? – За останній (попередній) календарний місяць. Наприклад, у разі звернення підприємства до відповідного державного органу у липні, враховуватиметься середня ЗП підприємства за червень", – йдеться у відповіді Мінекономіки.

У той же час у відомстві зазначили, що рішення щодо визнання підприємства критично важливим, яке є чинним станом на 2 червня 2026 року, зберігає свою чинність протягом строку, на який воно прийнято, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року.

На запитання, що робити компаніям, у яких бронювання завершується у червні-липні або які вперше планували податися у ці терміни, в Мінекономіки порадили після перегляду усіма державними органами галузевих або регіональних критеріїв (до 10 червня 2026 року) подавати до такого органу необхідний пакет документів для надання підприємству статусу критично важливого.

Міністерство зазначило, що рішення щодо нових бронювань будуть прийматися до серпня, "але не раніше перегляду державними органами галузевих або регіональних критеріїв (до 10 червня 2026 року)".

Щодо можливого скасування у червні підприємству статусу критично важливого внаслідок виключення галузевого або регіонального критерію, таке підприємство може повторно подати до державного органу пакет документів для визначення йому нового статусу, з урахуванням переглянутих галузевих або регіональних критеріїв, йдеться у відповіді на запит.

Раніше ряд юридичних фірм, наприклад Sayenko Kharenko, Asters, зазначали, що хоча підвищений рівень середньої заробітної плати у три мінімальних компанії мають забезпечити вже з дня набрання чинності постанови №692 від 30 травня, заробітна плата для кожного заброньованого має відповідати вказаному рівню з 1 вересня 2026 року.

"Оновлений зарплатний критерій вступає в дію з дати публікації постанови №692 (1 червня 2026 року) – то починаючи з травня 2026 року на підприємстві повинна бути нарахована середня заробітна плата застрахованих осіб-працівників на рівні не меншому, ніж 25 941 грн", – вважають у Asters.

У Sayenko Kharenko нагадали, що для критично важливих підприємств, місцезнаходження яких визначено та які фактично працюють на територіях можливих або активних бойових дій збережено норму про середню зарплату більшу за 2,5 мінімальних (21,618 тис. грн).

Як повідомлялось, вказана постанова про зміни у бронюванні також уточнює правила визначення кількості працівників, які можуть бути заброньовані: працівники, які вже мають право на відстрочку від мобілізації на інших підставах, а також працівники-сумісники враховуватимуться у квоті бронювання лише за одним місцем роботи, й ці зміни набирають чинності з 1 вересня 2026 року.

"Постановою також посилюється контроль за дотриманням встановлених лімітів бронювання. У разі якщо підприємство перевищить допустиму кількість заброньованих працівників, керівник зобов’язаний протягом 10 робочих днів подати через портал Дія заяву про анулювання відповідних бронювань", – додали у Asters.

"За порушення вказаного обов’язку передбачений чіткий наслідок у вигляді скасування критичності", – наголосили у Sayenko Kharenko.

В Asters також повідомили, що для резидентів "Дія Сіті" нова постанова уточнила вимоги щодо підтвердження критичності.

"Сам факт перебування у статусі резидента "Дія Сіті" більше не є достатньою підставою для отримання відповідних переваг. Підприємство повинно відповідати вимогам статті 5 закону "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", а саме щодо встановленого рівня заробітної плати, що підтверджується податковою звітністю за останні шість місяців", – зазначили юристи.

Як раніше зазначав глава Мінекономіки Олексій Соболев, якщо всі компанії збільшать зарплати для своїх заброньованих, бюджет отримає додатково 10-13 млрд грн.

Перегляд критеріїв визначення критичності для підприємств, за словами міністра, востаннє проводився ще на початку 2025 року, і відтоді пройшло достатньо часу щоб провести їх аудит.

"Ми не очікуємо якихось суттєвих кардинальних змін у зміні критеріїв… Це будуть точкові зміни, які регіональні адміністрації і міністерства для невеликої частки компаній мають переглянути і подивитися, чи ці компанії дійсно відповідають критичній нагальності, щоб збалансувати потреби сил оборони та економіки", – додав Соболєв.

Міністр повідомив, що зараз в Україні заброньовано понад 1,3 млн людей і він очікує, що ця кількість надалі не змінюватиметься.

"Впродовж останніх кількох років він коливається від 1,1 до 1,3 млн – от в цих параметрах система бронювання вже працює кілька років і в цих параметрах вона буде працювати і далі", – сказав глава Мінекономіки.