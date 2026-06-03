МТСБУ запустило новий освітній YouTube-відеокурс "Автострахування для водія"

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) презентувало новий безкоштовний освітній відеокурс "Автострахування для водія", створений для підвищення обізнаності водіїв щодо правил автострахування та дій у найбільш поширених ситуаціях на дорозі.

Як повідомляється на сайті Моторного бюро, програма курсу охоплює найактуальніші питання, з якими може зіткнутися кожен водій: що таке ОСЦПВ, КАСКО та "Зелена картка", як правильно укласти договір страхування та на що звернути увагу під час його оформлення, як діяти у разі ДТП в Україні і за кордоном, як оформити європротокол та скористатися електронним європротоколом.

Програма також містить роз’яснення, що таке пряме врегулювання та як отримати страхову виплату у власного страховика, як потерпілому у ДТП отримати страхову виплату, в яких випадках можна звертатися до МТСБУ за регламентною виплатою, що таке регрес та які наслідки можуть настати у разі порушення умов договору страхування. Як захистити свої права та уникнути поширених шахрайських схем на страховому ринку.

Курс складається з 14 коротких відео-уроків, що дозволяють отримати необхідні знання у зручному форматі та у будь-який час.

Переглянути курс можна безкоштовно на офіційному YouTube-каналі МТСБУ, зазначається в інформації.