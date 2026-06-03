Свириденко заявляє про завершення ремонтів на основних автошляхах країни

Фото: Чернігівська ОВА

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що на магістралях національного та міжнародного значення завершено першочергові роботи з ліквідації утворених після зими вибоїн та інших деформацій.

"Уряд забезпечив безпрецедентний з початку вторгнення обсяг планових ремонтних робіт на основних автошляхах країни. На магістралях національного та міжнародного значення завершено першочергові роботи з ліквідації утворених після зими вибоїн та інших деформацій. Відремонтовано 14 млн м кв дорожнього полотна – це найвищий показник за весь період повномасштабного вторгнення", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, надалі зусилля з відновлення дорожньої інфраструктури будуть зосереджені на прифронтових регіонах, зокрема на автошляхах, що мають критичне значення для військової логістики та евакуації.