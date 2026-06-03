ТРЦ Києва допоможуть постраждалим від атаки РФ торговцям Лук'янівського ринку та "Квадрату"

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23 провідні торгово-розважальні центри (ТРЦ) Києва, а також комунальний Житній ринок нададуть можливість працювати на своїх площах підприємцям, які постраждали під час масованої атаки РФ у ніч проти 24 травня по об’єктах торгівлі біля станції метро "Лук’янівська", зокрема по ТРЦ "Квадрат", повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА оперативно домовився з адміністраціями провідних ТРЦ Києва про надання робочих місць підприємцям, які постраждали внаслідок ворожого удару 24 травня по об’єктах торгівлі біля станції метро "Лук’янівська", зокрема по ТРЦ "Квадрат"", – йдеться у повідомленні КМДА на сайті у середу.

За інформацією Департаменту, на заклик міста відгукнулися представники 23 ТРЦ. Усі вони висловили готовність надати постраждалим підприємцям можливість продовжити свою справу на вільних торговельних площах. Окрім надання приміщень, сторони обговорили запровадження пільгових умов розміщення і термін їх дії. Із кожним підприємцем умови цієї підтримки обговорюватимуть індивідуально, що дасть можливість бізнесу швидше відновити свою діяльність.

Повідомляється, що окрім мережевих ТРЦ, до підтримки долучився і комунальний Житній ринок. Він готовий прихистити на пільгових умовах усіх охочих підприємців, які раніше працювали на Лук’янівському ринку. Як запевняють в адміністрації Житнього ринку, вільних місць вистачить для кожного, хто потребує допомоги у відновленні бізнесу.

"Соціально відповідальний бізнес постійно перебуває в тісній співпраці з керівництвом міста і завжди готовий долучитися до міських ініціатив із підтримки підприємців. Ми вдячні кожному керівнику торговельного центру та колективу Житнього ринку, які відгукнулися на ситуацію та пропонують конкретні рішення для того, щоб київські підприємці могли якнайшвидше повернутися до роботи", – прокоментував директор Департаменту Володимир Костіков.