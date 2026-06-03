Інтерфакс-Україна
Економіка
15:09 03.06.2026

"Київміськбуд" планує у 2026р. ввести в експлуатацію шість ЖК

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"Київміськбуд" планує у 2026р. ввести в експлуатацію шість ЖК

ПрАТ "ХК "Київміськбуд" поновило будівельні роботи на 11 з 24 житлових комплексів, планує ввести в експлуатацію шість з них до кінця 2026 року, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна"

"Будівельники на майданчиках та працююча техніка – найкраще свідчення ефективного відновлення діяльності", – зазначив голова правління компанії Валерій Засуцький під час спільної виїзної наради керівництва "Київміськбуду" та депутатів Київської міської ради у середу.

Учасники виїзної наради під час відвідин будівельних майданчиків особливу увагу приділили організації робіт із облаштування інженерних мереж, а також виконанню будівельних та оздоблювальних робіт.

Як повідомлялось, ПрАТ "ХК "Київміськбуд" у березні поточного року відновив будівельні роботи на об’єктах з високим ступенем готовності. На даний момент поновлені роботи на 11 із 24 житлових комплексів. Влітку компанія розраховує повернутися до робіт у ЖК "Абрикосовий", восени – у ЖК "Академ Парк", а наразі триває підготовка до відновлення будівництва ЖК "Отрада", "Мілос" та "Лейк Хаус".

До кінця року забудовник планує ввести в експлуатацію шість: ЖК "Гвардійський", "Фрідом", "Райдужний", "Поділ Град", "Твін Хаус" та перший будинок ЖК "Оберіг-2", що дозволить забезпечити житлом 3775 родин.

"Ще 3800 родин заселяться у власні домівки у 2027 році", – наголосив Засуцький.

За його словами, компанія веде регулярну пряму комунікацію з усіма інвесторами кожного окремого ЖК та інформує їх про реальний стан справ на кожному об’єкті.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об’єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До її складу входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, а також шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Київрада 31 жовтня 2024 року проголосувала за докапіталізацію "Київміськбуду" на суму 2,56 млрд грн через випуск і викуп додаткових акцій. 23 червня 2025 року акціонери компанії підтримали рішення про збільшення статутного капіталу на 2,56 млрд грн шляхом випуску додаткових простих іменних акцій. Цю докапіталізацію компанія отримала у грудні 2025 року. Єдиним учасником розміщення акцій виступила територіальна громада Києва.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, є Київська міськрада.

Теги: #жк #київміськбуд #експлуатація

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