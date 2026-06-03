ARHA Group готує до відкриття перший апарт-готель у Вінниці

Інвестиційно-девелоперська компанія ARHA Group завершила будівництво першого апарт-готелю у Вінниці - WOL Home Hotel, управління об’єктом здійснюватиме Ribas Hotels Group, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі готельного оператора.

В релізі уточнюється, що департамент архітектурно-будівельного контролю Вінницької міської ради видав офіційний сертифікат серії ВН122251120352, який підтверджує завершення будівництва. Наразі в готелі тривають внутрішні оздоблювальні роботи.

Як повідомили пресслужбі Ribas Hotels Group, проєкт розроблено спільно з дизайн-бюро TEMO. П’ятиповерховий комплекс передбачає 78 апартаментів різних форматів та метражу. Перший поверх відведено під комерційну інфраструктуру: кафе, ресторан, магазин, салон та інші заклади. З другого по четвертий і частину п’ятого поверху розміщені апартаменти. Решта п’ятого поверху — внутрішня інфраструктура готелю: рецепція, зала для сніданків, коворкінг, зум-кімната, переговорна та спортзал.

"Ми розглядали цей проєкт не лише як готельну нерухомість, а як елемент розвитку всієї локації. Тому перший поверх від самого початку був спроектований під комерційні сервіси, які будуть корисними як для гостей апарт-готелю, так і для мешканців району. Кафе, ресторан, магазин та інші заклади формуватимуть додаткову точку тяжіння й створюватимуть нові робочі місця. Ми вже маємо позитивний досвід розвитку цієї території - наприкінці 2024 року поруч був відкритий McDonald’s, який також реалізувала ARHA Group і який став улюбленим місцем для місцевих жителів та туристів", - зазначив засновник ARHA Group Ігор Ільчишен.

Вінницька громада є одним із найбільших хабів для релокованого бізнесу: від початку повномасштабного вторгнення сюди переїхало майже 500 підприємств із Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської та Запорізьких областей, біля 300 вже відновили роботу. Саме подієво-діловий туризм є наразі основним драйвером розвитку галузі гостинності у регіоні, хоч і традиційний туризм активно відновлюється. Зокрема, за даними Вінницької міської ради, за підсумками 2025 р у місті значно зросла відвідуваність музеїв - на 36% до 291 458 візитів, а надходження від туристичного збору склали зросли на 15,7% до 3,6 млн грн.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в департаменті маркетингу міста та туризму Винницької міськради, станом на 1 травня у Вінниці та територіальній громаді є 62 заклади гостинності загальним фондом у 1121 номери. За структурою: сім хостелів, 5 економ готелів (192 номери), 23 стандарт (303 номери), 18 комфорт (307) та дев’ять, які позиціонують себе як преміум (261 номер). При цьому на даний момент у Вінниці працює лише один мережевий готель із професійним управлінням — Optima на 84 номери. У департаменті також повідомили, що згідно з опитуванням готельєрів, серед визитів переважають короткотермінові заїзди (в середньому 1–2 ночі). Основний драйвер попиту наразі — подієво-діловий туризм, а саме бізнес-форуми та конференції, спортивні події, сімейні події, освітні заходи. Також значну роль відіграють медичні та професійні з’їзди. На ці запити більшість існуючих готелів здатні відповісти не у повному форматі.

В Ribas Hotels Group констатують, що відкриття апарт готелю WOL є частиною тренду зміни фокусу інвестиційної активності, коли до традиційних Карпат додаються міста центральної України.

ARHA Group – інвестиційно-девелоперська компанія, засновник – Ігор Ільчишен. Реалізує проєкти житлової та комерційної нерухомості загальною площею понад 15 тис кв.м: курортний комплекс AMA Family Resort у Буковелі, апарт-готель WOL у Вінниці, котеджне містечко PÓTAY в Карпатах, клубне містечко KORENI під Вінницею.

Ribas Hotels Group – міжнародна керівна компанія повного циклу та екосистема готельного бізнесу, яка об’єднує весь процес від вибору ділянки, проєктування та будівництва до управління, франчайзингу й інвестування. У портфелі компанії – 56 проєктів на етапі запуску, проєктування або управління, зокрема сім на Балі, а також у Польщі та Туреччині.

Компанія розвиває міські та курортні готелі 3, 4 та 5-зіркової категорії під брендами Ribas Hotels, Ribas Rooms, WOL home + hotel та Mandra Moments. Загальний номерний фонд оператора становить понад 1 тис. номерів, 300 тис. гостей у базі та понад 1,3 тис. інвесторів у проєктах.