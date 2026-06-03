Інтерфакс-Україна
Економіка
13:45 03.06.2026

Dragon Capital планує купити СК Vuso – Forbes

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Dragon Capital Томаша Фіали планує купити українську страхову компанію Vuso (Київ), яка працює у non-life сегменті, повідомляється в інформації Forbes Ukraine.

"Про підготовку угоди на просунутій стадії розповіли четверо співрозмовників Forbes Ukraine з фінансового та страхового ринків. Вони спілкувалися на правах анонімності через відсутність повноважень коментувати цю тему публічно", - підкреслюється в інформації.

Співрозмовники агентства "Інтерфакс-Україна" теж підвередили інтерес до продажу компанії, не уточнюючи, хто може буди покупцем.

СК "ВУСО" заснована в 2001 році. Є членом МТСБУ та УФС, учасником Угоди про пряме врегулювання збитків та членом Ядерного страхового пулу.

За даними НБУ, компанія посідала третю позицію по зібраних преміях серед non-life страховиків України за підсумками 2025 року.

За даними НКЦПФР, її акціонерами на 1 квартал 2026 були були ЗНВКІФ "Альтитуда" (29,998%), голова правління компанії Андрій Артюхов (9,820%), та Михайло Назарчук (42,951%). 

Теги: #dragon_capital #vuso

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