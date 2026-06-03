Інтерфакс-Україна
Економіка
13:05 03.06.2026

"Фора" візьме в управління магазини мережі "Бадьорий" у Києві та області – Асоціація ритейлерів

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"Фора" візьме в управління магазини мережі "Бадьорий" у Києві та області – Асоціація ритейлерів
Фото: RAU

ПАТ "ЗНВКІФ "Бенефіт" співвласника Fozzy Group Володимира Костельмана завершило угоду про набуття контролю над ТОВ "Недлес", яке розвиває мережу продуктових маркетів "Бадьорий" у Києві, 171 магазин перейде під управління мережі "Фора", повідомила Асоціація ритейлерів України.

"За даними міжнародних досліджень NielsenIQ та YouGov, convenience-формати сьогодні є одним із найбільш динамічних сегментів ритейлу. Саме тому ми бачимо значний потенціал у розвитку формату "біля дому" та плануємо й надалі масштабувати нашу присутність у цьому сегменті по всій Україні", – цитується у повідомленні Chief Executive Officer "Фора" Дмитро Фільченков.

Зазначається, що на першому етапі магазини "Бадьорий" продовжать працювати у звичному для покупців форматі. Подальша інтеграція відбуватиметься поетапно зі збереженням команди, партнерств і з урахуванням особливостей кожної локації.

Як повідомлялося, ПАТ "ЗНВКІФ "Бенефіт" отримав дозвіл Антимонопольного комітету України (АМКУ) на концентрацію ТОВ "Недлес" у березні 2026 року.

За даними аналітичної системи YouControl, кінцевими бенефіціарами ТОВ "Недлес" вказані Віталій Мірошніков (68,75%) та Ігор Прохоренко (31,25%). На ТОВ "Недлес" зареєстровано торгову марку мережи маркетів "Бадьорий", яка налічує 171 магазинів у Києві та області.

За результатами 2025 року "Недлес" збільшив дохід на 68,4% – до 2,7 млрд грн. При цьому чистий збиток становив 13,4 млн грн проти прибутку попереднього року. Кількість працівників становить 649 осіб.

Мережа магазинів біля дому "Фора", що налічує 362 магазини в Україні, входить до торгово-промислової групи Fozzy Group. Група також розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy, дискаунтери Thrash!Траш!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини для домашніх тварин E-ZOO. Загальна кількість торгових точок групи становить понад 825 об’єктів по всій території країни.

Як повідомлялося, ТОВ "Сільпо-Фуд", що розвиває мережу "Сільпо" та входить до групи компаній Fozzy Group, отримало дозвіл АМКУ на придбання низки супермаркетів групи "Євротек", яка повідомила про закриття своїх продуктових мереж "Фреш", "Арсен", "Союз" і "Квартал".

Теги: #бадьорий_магазин #фора

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