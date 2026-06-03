Паркомісця у житлових проєктах сьогодні є ліквідним активом з високим попитом – девелопери

Завдяки динамічному зростанню ціни, паркомісця у житлових проєктах стають ліквідним активом та користуються високим інвестиційним попитом, повідомили українські забудовники агентству "Інтерфакс-Україна".

"За останні роки паркомісця демонструють одну з найдинамічніших тенденцій зростання вартості серед супутньої нерухомості. Якщо раніше вони сприймалися як додаткова опція, то сьогодні – це невід’ємна складова якісного житла та окремий ліквідний актив, де попит нерідко перевищує пропозицію", – розповіли агентству в преслужбі компанії City One Development.

За її даними, близько 60% власників однокімнатних квартир та 40% власників двокімнатних квартир купують паркомісця, тоді як найбільший попит демонструють власники трьох- та чотирикімнатних квартир, а також інвестори, що купують паркомісця для подальшої здачі в оренду.

На позитивну динаміку цін на паркомісця впливають як фактори безпеки та дефіциту паркувальних можливостей у місті, так і перехід багатьох забудовників до концепції "двори без авто", вважає комерційна директорка девелоперської компанії "Інтергал-Буд" Олена Рижова.

"У багатьох житлових комплексах паркінг вже став окремим ліквідним активом із власною інвестиційною динамікою", – вважає вона.

Зростання попиту демонструють не тільки традиційні паркінги, але й машиномісця для електромобілів, зазначили у пресслужбі KAN Development.

"Вартість машиномісць зростає разом із попитом, і тут показовим є окремий тренд. Три роки тому частка запитів на електромісця становила близько 10% від загальної кількості продажів паркінгів. Сьогодні цей показник сягає 30-40%. Це прямий наслідок зростання продажів електромобілів в Україні та загальної зміни структури транспортних витрат", – пояснив девелопер.

Як зазначили в компанії Alliance Novobud, інвестиційні перспективи паркінгів наразі формують попит на рівні з потребами мешканців житлових комплексів. Стійке зростання цін на паркомісця пов’язане у тому числі зі зміною їх сприйняття покупцями.

"За останні роки вартість машиномісць демонструє стійке зростання. Це пов’язано як із загальним подорожчанням будівництва, так і зі зміною сприйняття паркінгу покупцями. Сьогодні паркомісце у якісному житловому комплексі дедалі частіше розглядається як окремий ліквідний актив", – пояснили у пресслужбі девелопера.

Як розповіла СЕО Sigma+ Анна Лаєвська, паркомісця все частіше цікавлять інвесторів не тільки як окремий актив, а і безпосередньо у зв’язці з квартирою під оренду.

"Інвестори, які купують квартири для подальшої оренди, все частіше розглядають паркомісця як обов’язкову частину інвестиційної стратегії. Фактично це пов’язано з тим, що в багатьох випадках поєднання квартири з паркомісцем підвищує привабливість об’єкта для оренди та його загальну ліквідність", – повідомила вона.

За словами експертки, такі зміни у поведінці покупців пояснюють особливості формування попиту на паркомісця і стимулюють девелоперів запускати продаж паркомісць одночасно з продажем квартир.

При цьому опитані агентством забудовники повідомили про пріоритетність фактичних потреб майбутніх мешканців у машиномісцях. За наявності високого попиту на місця у паркінгах компанії можуть обмежувати продаж кількох машиномісць для одного покупця або можливість покупки для нерезидентів ЖК.

"У бізнес-класі ми зазвичай на старті продажів дотримуємося принципу "одне паркомісце – в одні руки". Це дозволяє забезпечити рівні можливості для всіх інвесторів комплексу та уникнути ситуації, коли значна частина паркінгу одразу концентрується в одного власника", – розповіла координаторка відділів продажу девелопера "РІЕЛ" у Львові Алла Чіпак.

Вона зазначила, що після введення будинку в експлуатацію і зниження попиту на паркомісця, девелопер може розглянути можливість продажу кількох одиниць в одні руки, в тому числі для подальшої оренди.

Продаж паркомісць у проєктах компанії Stikon відкривається приблизно за рік до здачі будинку в експлуатацію, проте забудовник може відкласти старт продажів для збереження балансу інтересів різних категорій покупців, повідомив керівник напряму інжинірингу Stikon Олексій Крючков. При цьому пріоритет також надається мешканцям комплексів.

"Паркінг у проєктах Stikon є передусім інфраструктурою для власників нерухомості в цьому ж комплексі. Ми не розглядаємо його як окремий продукт для стороннього покупця, який не є частиною спільноти будинку. Для нас це насамперед питання комфорту, якості життя та продуманого середовища після заселення будинку", – пояснив він.

Купити паркомісце у проєктах City One Development на етапі будівництва можуть лише власники житла чи комерційних приміщень – так компанія захищає машиномісця від спекулятивного викупу. Проте після введення черги будинку в експлуатацію обмеження знімаються.

"У вже введених в експлуатацію чергах таких обмежень немає – машиномісця можна придбати вільно. Це розширює можливості для мешканців, які приймають рішення пізніше, а також відкриває перспективу інвестицій: купівля паркомісця у готовому комплексі може стати окремим активом із подальшою здачею в оренду. Адже саме тоді, коли житло вже заселене, з’являється реальний попит на орендні місця", – зазначили у пресслужбі девелопера.