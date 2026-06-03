«Укрнафта» встановила 112 сучасних систем дозування реагентів на свердловинах

Фото: Укрнафта

АТ "Укрнафта" продовжує впровадження систем дозування рідких реагентів на нафтових і газових свердловинах, повідомили у пресрелізі компанії у середу.

"Йдеться про системи автоматичного дозування хімічних реагентів з капілярною трубкою, які дозволяють подавати реагенти безпосередньо в привибійну зону свердловини та ефективніше впливати на її режим експлуатації", – пояснили у товаристві.

Вказані системи оснащені дистанційним керуванням насосного обладнання на поверхні і моніторингом тиску свердловин, що дозволяє контролювати параметри в реальному часі та оперативно реагувати на зміни в режимі роботи свердловин.

"Такі рішення є стандартною практикою для сучасної нафтогазової галузі, оскільки дозволяють підвищувати надійність роботи фонду та зменшувати кількість простоїв свердловин", – зазначив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

За його словами, наразі "Укрнафтою" придбано 115 комплектів таких систем, з них 112 вже змонтовані та працюють. Компанія продовжує масштабування вказаних рішень.

Результатами впровадження є ⁠зменшення корозійного впливу на підземне обладнання свердловини, ⁠зниження ризику соле- та парафінових відкладень, ⁠стабілізація роботи газових свердловин та ⁠збільшення міжремонтного періоду роботи свердловин.

"У підсумку – менше простоїв і більш ефективна експлуатація фонду", – підсумували у товаристві.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

На балансі компанії перебувають понад 1106 нафтових та 131 газових свердловин.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує майже 700 АЗК та входить до ТОП-3 за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.