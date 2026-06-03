Інтерфакс-Україна
Економіка
11:35 03.06.2026

Планові ремонти електромереж тривають в усіх регіонах України – Держенергонагляд

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Планові ремонти електромереж тривають в усіх регіонах України – Держенергонагляд

Попри постійні виклики та наслідки ворожих атак, упродовж січня-квітня 2026 року оператори системи розподілу (ОСР) виконували планові ремонтні роботи електромереж в усіх регіонах України без виключення.

"Саме своєчасне обслуговування та відновлення електромереж є одним із ключових чинників стабільної роботи енергосистеми та надійного електропостачання споживачів, особливо в умовах воєнного стану", – зазначила Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) у середу.

Як повідомили у відомстві, за результатами моніторингу за чотири місяці 2026 року ОСР відремонтували понад 7,2 тис. км трас повітряних ліній (ПЛ), розчистили близько 15,6 тис. км трас ПЛ та замінили понад 87 км грозозахисного тросу.

Окрім того, відремонтовано низку підстанцій, трансформаторних підстанцій та іншого електрообладнання.

Планування та виконання ремонтних робіт ОСР здійснюють відповідно до щорічних планів-графіків у межах Програми забезпечення надійності роботи електричних мереж, затвердженої Міністерством енергетики України.

"Держенергонагляд не лише здійснює моніторинг виконання таких заходів, а й аналізує їхню повноту, якість та дотримання вимог нормативно-правових актів і технічної експлуатації", – проінформували в інспекції.

За результатами наглядової діяльності Держенергонагляд надає відповідні рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та підвищення надійності роботи мереж.

Системний контроль за виконанням ремонтних програм дозволяє своєчасно виявляти проблемні ділянки, зменшувати ризики аварійних ситуацій та посилювати стійкість енергосистеми в умовах постійних загроз для енергетичної інфраструктури України, доповнили в інспекції.

Теги: #ремонт #електромережі

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