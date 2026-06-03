Інтерфакс-Україна
Економіка
10:59 03.06.2026

Ощадбанк збільшив кредитний портфель МХП на 500 млн грн

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Ощадбанк збільшив кредитний портфель МХП на 500 млн грн

Державний Ощадбанк збільшив кредитний портфель групи компаній МХП на 500 млн грн, надавши бланковий ліміт для поповнення обігових коштів, повідомила фінустанова у середу.

Як повідомив банк у пресрелізі, з урахуванням нового фінансування загальний обсяг коштів, наданих МХП у межах генерального кредитного договору, перевищив 2,66 млрд грн.

"Для компаній, що демонструють високий рівень фінансового управління, Ощадбанк готовий пропонувати не лише масштабні ліміти, а й гнучкі інструменти фінансування без заставного забезпечення", – зазначив директор департаменту корпоративного бізнесу банку Сергій Черніков.

Зазначається, що новий бланковий ліміт дасть змогу компанії фінансувати поточну діяльність, підтримувати виробничі цикли та виконувати зобов'язання перед партнерами.

Як повідомлялося, кредитний портфель Ощадбанку за перший квартал 2026 року збільшився на 2,5%, або на 3,14 млрд грн, – до 130,59 млрд грн, зокрема кредити юридичним особам – на 1,9%, до 102,74 млрд грн.

За даними Нацбанку, станом на 1 квітня 2026 року держбанк із чистими активами 500,9 млрд грн посідав 2-е місце серед 58 банків країни.

МХП – найбільший виробник курятини в Україні, займається також виробництвом зернових, олії та продуктів м’ясопереробки. Виробничі потужності агрохолдингу розташовані в Україні та країнах Південно-Східної Європи.

Теги: #ощадбанк #мхп #кредитний_портфель

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