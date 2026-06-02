Інтерфакс-Україна
Економіка
21:25 02.06.2026

Ексміністр фінансів Польщі Щурек стане директором Європейського департаменту МВФ

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Ексміністр фінансів Польщі Щурек стане директором Європейського департаменту МВФ

Матеуш Щурек (Mateusz Szczurek), який з 2013 по 2015 рік обіймав посаду міністра фінансів Польщі, а з 2024 року є членом правління та головним директором з управління ризиками в польському банку розвитку BGK, з 27 липня цього року стане директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду.

"Унікальне поєднання у Матеуша управлінських здібностей та політичного лідерства, а також глибоке знання європейського економічного ландшафту стануть неоціненним внеском у розвиток співпраці Фонду з його європейськими членами", – наводяться у релізі МВФ у вівторок слова директорки-розпорядниці Крісталіни Георгієвої.

МВФ уточнив, що з 2016 по 2024 рік Щурек обіймав керівні посади в Європейському банку реконструкції та розвитку, керуючи роботою з макроекономічної оцінки, моніторингу реформ та політичного діалогу в країнах ЄС. У цей період він також був членом першої Європейської фіскальної ради, беручи участь в обговореннях фіскальної бази Європи.

До призначення міністром фінансів Польщі Щурек був головним економістом по Центральній та Східній Європи в ING Bank та обіймав різні економічні посади в банківському секторі. Він також викладав державні фінанси та міжнародну економіку у Варшавському університеті.

Європейський департамент МВФ очолює роботу Фонду з економічної політики та реформ по всій Європі, надаючи політичні консультації, фінансову підтримку та технічну допомогу країнам-членам, у тому числі Україні. Щурек замінить на новій посаді Альфреда Каммера, який йде у відставку з Фонду.

Теги: #мвф #призначення #європа

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