Інтерфакс-Україна
19:44 02.06.2026

Посіви ярих зернових цього року перевищили минулорічні завдяки кукурудзі та гороху, але олійних засіяно менше

Аграрії України станом на 2 червня засіяли ярими зерновими та зернобобовими культурами 5,84 млн га, що становить 97% прогнозу на 2026 рік, повідомило Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства у вівторок.

Згідно з оперативною статистикою, темпи польових робіт за останній тиждень впали до 0,21 млн га з 0,66 млн га тижнем раніше, тоді як попередні два тижні трималися на рівні майже 1,2 млн га.

За рахунок кукурудзи та гороху загальні показники тепер випереджають минулорічний показник: на 30 травня 2025 року посіви складали 5,50 млн га, або 97% прогнозу, а тижнем пізніше міністерство повідомило про фактичне завершення посівної ярих зернових та зернобобових культур на рівні 5,6 млн га.

Згідно з даними Мінекономіки, посіви кукурудзи за останній тиждень зросли ще на 0,18 млн га – до 4,34 млн га, або 97% від прогнозу.

Пшеницею засіяно 186,2 тис. га (біля 99% плану), вівсом – 137,5 тис. га (100%), горохом – 259,5 тис. га (95%) та ячменем – 713,4 тис. га (94%).

Посіви гречки становлять 51,1 тис. га (85%), проса – 37,6 тис. га (94%). Іншими ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяно 119,9 тис. га.

Найбільше зернових та зернобобових культур посіяли аграрії Полтавщини, Чернігівщини, Вінниччини, Київщини та Черкащини. Як зазначило міністерство, трійка лідерів має такі результати: Полтавська область – 594,1 тис. га (пшениця – 4,9 тис. га, ячмінь – 65,1 тис. га, горох – 12,1 тис. га, овес – 1,9 тис. га, кукурудза – 502,5 тис. га); Чернігівська область – 567,0 тис. га (пшениця – 10 тис. га, ячмінь – 15 тис. га, горох – 9,2 тис. га, овес – 16,8 тис. га, кукурудза – 506,4 тис. га) та Вінницька область – 481,6 тис. га (пшениця – 10 тис. га, ячмінь – 55 тис. га, горох – 8 тис. га, овес – 1 тис. га, кукурудза – 396,1 тис. га).

Паралельно триває сівба технічних культур, якими засіяно 6,89 млн га, або 95% від прогнозу, тоді як тиждень тому посіви склали 6,27 млн га. Тут поки що зберігається відставання від минулорічної посівної, під час якої на 2 червня було засіяно 7,7 млн га, у тому числі соняшнику – 4,9 млн га, сої – 2,3 млн га.

Цього року наразі соняшником засаджено 4,73 млн га (95% від прогнозу), соєю – 1,96 млн га (96%), цукровими буряками – 190,0 тис. га (96%).

Стан посівної, тис. га

Культура 02.06.2026 30.05.2025 Зміна, %
кукурудза 4336,6 3943,6 10,0
ячмінь 713,4 744,4 -4,2
горох 259,5 212,1 22,3
пшениця 186,2 217,1 -14,2
овес 137,5 158,6 -13,3
просо 37,6 66,1 -43,1
гречка 51,1 66,0 -22,6
інші зернові 119,9 93,0 28,9
Всього зернових 5841,8 5500,9 6,2
соняшник 4733,0 4732,0 0,0
соя 1958,7 2229,4 -12,1
цукрові буряки 190,0 217,1 -12,5
Всього технічних 6881,7 7178,5 -4,1

Дані: Мінекономіки

 

