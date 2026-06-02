"Енергоатом" всебічно сприяє розслідуванню справи НАБУ/САП щодо можливих зловживань при добудові Ташлицької ГАЕС – компанія

НАЕК "Енергоатом" зацікавлений в об'єктивному розслідуванні справи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) щодо можливих зловживань при реалізації проєкту добудови Ташлицької ГАЕС у Миколаївській області та всебічно сприяє правоохоронним органам, повідомила компанія.

"Енергоатом" забезпечує повне сприяння правоохоронним органам у межах розслідування. Компанія надала необхідні документи та інформацію, а також сприяє проведенню слідчих дій на своїх об'єктах", – заявила компанія у вівторок на сайті.

Вона пояснила, що зазначені у матеріалах кримінального провадження обставини стосуються справи від 23 листопада 2022 року, а серед підозрюваних у межах провадження – колишній керівник відділу відокремленого підрозділу ВП "Атомпроектінжиніринг" ДП "НАЕК "Енергоатом".

Компанія наголосила, що особи, які, за версією слідства, могли бути причетними до можливих зловживань, були звільнені від виконання посадових обов'язків 22 вересня 2023 року.

"Енергоатом" зацікавлений у всебічному, об'єктивному та неупередженому встановленні всіх обставин справи, притягненні винних осіб до відповідальності та відшкодуванні завданих збитків у разі їх підтвердження в установленому законом порядку… Компанія й надалі повною мірою сприятиме розслідуванню та підтримуватиме всі законні дії, спрямовані на захист інтересів держави й акціонерного товариства", – йдеться в повідомленні НАЕК. ️

"Енергоатом" підкреслив, що керівництво товариства послідовно впроваджує політику нульової толерантності до корупції, посилює внутрішній контроль та механізми запобігання зловживанням, а відкритість до співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами є невід'ємною складовою його корпоративної політики.

Як повідомлялося, НАБУ та САП заявили у вівторок, що викрили масштабну корупційну схему заволодіння коштами НАЕК "Енергоатом" під час будівництва об'єкта критичної інфраструктури у Миколаївській області – Ташлицької гідроакумулюючої електростанції (ГАЕС).

Згідно з повідомленням НАБУ, серед підозрюваних: організатор схеми – фактичний власник низки компаній; екскерівник відділу відокремленого підрозділу "Атомпроектінжиніринг" НАЕК "Енергоатом".

За даними слідства, роботи з добудови Ташлицької ГАЕС виконувала одна з компаній організатора схеми. Попри зрив строків та порушення щодо компанії процедури банкрутства, з нею систематично укладали додаткові угоди, у яких змінювалися перелік та обсяг робіт, а також терміни їх виконання.

НАБУ зазначає, що це стало можливим завдяки впливу фактичного власника компанії на посадовців "Енергоатома".

За однією з таких додаткових угод, яких загалом уклали понад 70, було придбано комплект обладнання автоматизованої системи управління ГАЕС загальною вартістю понад 305 млн грн. Закупівля здійснювалася через підконтрольну іноземну фірму, що дозволило штучно завищити ціну обладнання майже на 170 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Організатора схеми затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі слідчі дії тривають, встановлюється коло всіх осіб, причетних до оборудки.