17:10 02.06.2026

ДПС виявила ознаки масштабної схеми виведення 198 млрд грн за кордон через мережу з понад 2,3 тис. ризикових компаній

Державна податкова служба України (ДПС) виявила ознаки скоординованої мережі із понад 2,3 тис. компаній, які після проведення зовнішньоекономічних операцій на суму понад 198 млрд грн фактично припинили своє існування, повідомила тимчасово виконуюча обов'язки голови ДПС Леся Карнаух.

"Виявлення такої схеми зайняло чимало часу. Їх учасники дедалі винахідливіші у способах маскування правопорушень. Щоб встановити ризиковість проведених операцій, ми проаналізували масиви даних із застосуванням ризикоорієнтованих підходів... Подібна концентрація управлінських функцій нетипова для реального бізнесу і вказує на ознаки організованого використання таких осіб як номінальних керівників", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією очільниці відомства, відповідні дані було отримано за результатами аналізу інформації від Національного банку України (НБУ) щодо порушення граничних строків розрахунків за період із 2024 року по Ікв.-2026р. Більшу частину операцій становило вивезення товарів: 1243 компанії здійснили експорт на суму понад 176 млрд грн, тоді як 555 компаній провели імпортні операції на понад 18 млрд грн.

Леся Карнаух уточнила, що 73% компаній-порушників та 78% загального обсягу операцій зосереджені у семи регіонах: Одеській, Дніпропетровській, Львівській, Харківській, Київській, Запорізькій областях та у Києві. Податківці зафіксували масову перереєстрацію сотень підприємств на одних і тих самих осіб, використання спільних IP-адрес та адрес масової реєстрації у Києві та Львові. Зокрема, встановлено 7 фізосіб, кожна з яких одночасно є керівником або засновником понад 500 компаній.

На підставі даних НБУ податкові органи вже провели перевірки та нарахували понад 70 млрд грн пені за порушення валютного законодавства у сфері ЗЕД. Усі зібрані матеріали ДПС передала до Офісу генпрокурора для надання правової оцінки. Стосовно 557 суб’єктів господарювання відомство вже підготувало аналітичні висновки, які вказують на порушення законодавства та ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

 

