02.06.2026

Pepco офіційно оголосив відкриття магазинів в Україні у жовтні 2026р

Один із найдинамічніших європейських дискаунтерів Pepco відкриє перші магазини в Україні у жовтні 2026 року, повідомили у пресслужбі ритейлера агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наш бренд цінують мільйони покупців по всій Європі,від Португалії та Румунії до Естонії та Італії, і ми раді, що незабаром до них зможуть приєднатися й українські споживачі. Ми з нетерпінням чекаємо на пілотне відкриття перших магазинів Pepco. Наша мета – зробити повсякденне життя покупців простішим, пропонуючи якісний одяг і побутові товари за одними з найкращих цін на ринку. Ми раді вийти на український ринок і запропонувати українським сім'ям наш формат магазинів – зручних, близьких до дому та комфортних для покупок", – зазначив Марцін Станко, операційний директор Pepco у регіоні Центральної та Східної Європи.

Відкриття першого магазину Pepco в Україні планується наприкінці жовтня 2026 року. У релізі зазначається, що Україна стане 20-м ринком бренду, відкриття магазинів стане важливою віхою у реалізації амбітної стратегії зростання мережі, спрямованої на контрольовану експансію в Центральній та Східній Європі. У цьому регіоні Pepco займає стабільні лідерські позиції як бренд жіночого та дитячого одягу, а також товарів для дому, про який знають понад 90% жінок.

Посаду регіонального менеджера компанії в Україні обійме Арсен Старченко, Марину Попову призначено директоркою з персоналу, Ольгу Агаліді – фінансовою директоркою, а Івана Омельченка – директором з розвитку мережі.

"Сьогодні Pepco має можливість стати важливим гравцем на українському ринку. Попри виклики війни, українці продовжують жити, працювати та будувати майбутнє, і я вірю, що Pepco може докластися до відновлення країни, допомагаючи покращувати комфорт повсякденного життя за доступними цінами, створюючи нові робочі місця та підтримуючи українську економіку", – зазначив Арсен Старченко, Country Manager, Pepco Ukraine.

Як повідомлялося, польська мережа магазинів одягу та побутових товарів Pepco анонсувала плани відкриття 5-10 магазинів в Україні до кінця року. Офіційним ексклюзивним представником Pepco в Україні виступає консалтингова компанія Retail&Development Advisor (RDA).

Pepco – польська мережа магазинів одягу та побутових товарів з головним офісом у Познані. Працює з 1999 року, має понад 4 тис. магазинів у 18 країнах. У найближчих планах – відкриття перших магазинів у Північній Македонії в червні 2026 року. Бренд входить до групи Pepco Group. Група Pepco котирується на Варшавській фондовій біржі (PCO).

