14:15 02.06.2026

Пошкоджено житловий квартал UNIT.Home

Сьогодні вранці внаслідок чергової масованої російської атаки на Київ зазнала пошкоджень житлова частина інноваційного парку UNIT.City – комплекс UNIT.Home, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі UNIT.City.

"Чергова трагічна ніч у Києві. Цього разу ціллю ворожої атаки став житловий квартал UNIT.Home. Усі мешканці комплексу безпечно перебували в укриттях, проте кияни з сусідніх вулиць, для яких теж доступні наші сховища, не встигли вчасно дістатись до них. На жаль, є загиблі та постраждалі. Мої щирі співчуття сім'ям", – написав український підприємець, засновник UNIT.City Василь Хмельницький у Facebook.

Він подякував співробітникам служби охорони комплексу, які в перші хвилини після удару, допомагали евакуйовувати людей, надавали першу домедичну допомогу, використовували власні аптечки та турнікети, рятуючи життя киян. За його словами, двоє співробітників, Григорій Кузьменко та Сергій Бабінов, отримали поранення, але їхньому життю нічого не загрожує.

"Будівлі можна відновити, проте кожне людське життя – безцінне. Бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – зазначив Хмельницький.

Як уточнили у пресслужбі, у результаті ворожого удару вибиті вікна, пошкоджені фасади будівель та елементи інфраструктури комплексу. Наразі триває оцінка масштабів руйнувань та фіксація завданих збитків. Відповідні служби з самого ранку працюють на місці.

Керуюча компанія UNIT.City тримає безперервний зв'язок зі всіма мешканцями, чиї квартири постраждали.

"Як відповідальний бізнес, ми разом з ОСББ проведемо оцінку завданих пошкоджень і сформуємо покроковий план відновлення комплексу. Ми готові надати всю необхідну підтримку, щоб процес відбудови розпочався якомога швидше та був реалізований максимально ефективно. Ми перебуваємо на посиленому зв'язку з усіма міськими службами та профільними органами влади для ефективної координації дій", – повідомили у керуючій компанії.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко в телеграм, внаслідок атаки на столицю 2 травня станом на 12:42 є дані про шістьох загиблих та 66 постраждалих мешканців Києва.

 

10:20 29.05.2026
Близько 4 тис. абонентів без світла на півдні Одеської області після атаки РФ, атаковані 3 судна – обладміністрація

