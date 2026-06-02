14:00 02.06.2026

Уряд запровадив продаж прав на використання водних біоресурсів у заповідниках через "Prozorro.Продажі"

Кабінет міністрів запровадив новий механізм спеціального використання водних біоресурсів у природно-заповідному фонді, який передбачає продаж прав на їх використання через відкриті аукціони "Prozorro.Продажі", а також електронний облік вилову та сплату коштів до місцевих бюджетів.

"Ми вперше формуємо єдину цифрову систему спеціального використання водних біоресурсів у природно-заповідному фонді. Це означає прозорі правила для бізнесу, мінімізацію корупційних ризиків і реальний контроль за збереженням біорізноманіття", – наводяться у пресрелізі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України у вівторок слова заступника міністра Тараса Висоцького.

Згідно з ним, цей механізм закріплений постановою Кабінету міністрів "Про реалізацію експериментального проєкту щодо спеціального використання водних біоресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду" №688 від 20 травня.

Постановою передбачено, що ліміти на спеціальне використання водних біоресурсів затверджуватиме Мінекономіки за погодженням із Держрибагентством.

Держрибагентство проводитиме аукціони та за їх результатами укладатиме договори з користувачами. Усі операції з вилову фіксуватимуться в електронній системі "єРибальство" – від ведення журналу до формування квитанцій обліку.

Очікується, що реалізація експериментального проєкту дозволить систематизувати дані про обсяги вилову, забезпечити відкритий доступ до інформації та створити зрозумілі умови для роботи суб’єктів рибного господарства.

