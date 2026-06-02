"Метінвест Діджитал" у I кв.-2026 отримав прибуток 4,5 млн грн проти збитку рік тому

ТОВ "Метінвест Діджитал", центр IT-експертизи найбільшого українського гірничо-металургійного холдингу "Метінвест", у січні-березні поточного року отримала чистий прибуток у розмірі 4,505 млн грн проти чистого збитку 13 млн грн за аналогічний період минулого року.

Згідно із проміжним звітом компанії, який є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", дохід від звичайної діяльності за цей період зріс на 13,2% – до 197,735 млн грн.

Нерозподілений прибуток на кінець березня становив 64,058 млн грн.

ТОВ у 2025 році знизило чистий прибуток у 5,3 рази у порівнянні з попереднім роком – до 6,494 млн грн з 34,142 млн грн, при цьому дохід від звичайної діяльності за цей період зріс на 0,8% – до 807,236 млн грн з 801,016 млн грн.

ТОВ завершило 2023 рік з чистим збитком 9,525 млн грн.

Кількість працівників на кінець 2025 року складала 700 чол., на кінець 2024 року – 764 чол.

"Метінвест Діджитал" – українська ІТ-компанія, що спеціалізується на цифровій трансформації великого бізнесу і реалізує проєкти в Україні, Європі та Північній Америці. Компанія розробляє, впроваджує і підтримує комплексні ІТ-рішення з розбудови технологічної інфраструктури, розвитку інформаційних систем, стратегічного аутсорсингу, міграції даних, системної інтеграції, кібербезпеки та захисту інформації. "Метінвест Діджитал" – ІТ бізнес-партнер групи "Метінвест", обслуговує понад 30 підприємств холдингу по всьому світу. Компанія є сертифікованим партнером Microsoft (Gold Certified Partner) і SAP (Silver Partner).

ТОВ "Метінвест Холдинг" належить 100% доля ТОВ "Метінвест Діджитал".

Статутний капітал ТОВ – 78,740 млн грн.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".