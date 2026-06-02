"Метінвест Січсталь" у I кв.-2026 наростила збиток на 9,4%, у 2025р. – у 4 рази

ТОВ "Метінвест Січсталь" (МСС, Запоріжжя) в січні-березні поточного року наростило чистий збиток на 9,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 10,209 мдн грн з 9,333 млн грн.

Згідно з проміжним звітом компанії, наявним у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", дохід від звичайної діяльності за цей період зріс на 39,3% – до 250,413 млн грн з 179,806 млн грн.

Непокритий збиток на кінець березня становив 114,010 млн грн.

Ключові проєкти та плани на 2026 рік: ТОВ буде продовжувати реалізацію стратегічних проєктів групи "Метінвест", також планується активне залучення товариства в розробку проєктно-кошторисної документації за проєктами компаній групи та розробку заходів щодо фізичного захисту об’єктів та підвищення стійкості бізнесу.

МСС у 2025 році наростило чистий збиток у чотири рази порівняно з 2024 роком – до 59,506 млн грн з 15,075 млн грн, при цьому дохід від звичайної діяльності за цей період зріс у 2,4 рази, до 1 млрд 585,117 млн грн з 653,099 млн грн.

ТОВ завершило 2023 рік зі збитком 7,764 млн грн.

ТОВ "Метінвест Січсталь" – компанія у складі групи "Метінвест" для реалізації стратегічних інвестиційних проєктів високої складності, створена в 2019 році. Чисельність штатних працівників на кінець 2025 року – 270 співробітників.

МСС – одна з найбільших проектних організацій в Україні, здатна впроваджувати великі проєкти, починаючи з концептуального рішення та закінчуючи введенням об’єкта в експлуатацію. Мета компанії – реалізація ключових проектів технологічної стратегії підприємств групи "Метінвест". МСС забезпечує інтегрований процес від інвестиційної ідеї, інжинірингу та проектування до закупівлі, будівництва та введення в експлуатацію.

Metinvest B.V. (Нідерланди) належить 100% доля ТОВ "Метінвест Січсталь"

Статутний капітал ТОВ – 30,405 млн грн.

ТОВ "Метінвест Січсталь" входить до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) (71,24%) і група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%). Керуючою компанією групи "Метінвест" є ТОВ "Метінвест Холдинг".