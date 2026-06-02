Ринок нових легкових авто в травні знов перейшов до негативної динаміки

Українці у травні 2026 року придбали близько 5,5 тис. нових легкових авто, що на 18% менше за показник травня 2025 року і на 11% менше, ніж у квітні поточного року, повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.

Як повідомлялось, ринок нових легкових авто у поточному році вперше показав негативну динаміку у лютому, скоротившись на 10% порівняно з тим самим місяцем 2025 року, але поступово з березня починав відновлювати позитивну динаміку.

Найпопулярнішою маркою в травні залишилась Toyota, але продажі авто впали на 29% порівняно з травнем-2025, до 745 од.

Друга сходинка у Skoda – 516 од. (+9%), третя у Renault – 485 од. (-19%).

Далі у рейтингу розташувались Volkswagen – 380 од. (-38%); BMW – 320 од. (-1%); BYD – 312 од. (-18%); Hyundai – 301 од. (-13%); Mazda – 283 од. (-5%); Nissan – 238 од. (+18%) та Audi – 181 од. (-28%).

Бестселером місяця став компактний кросовер RENAULT Duster.

За даними "Укравтопром", всього у січні-травні в країні реалізовано 27 тис. нових легковиків, що лише на піввідсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас інформаційно-аналітична група AUTO-Consulting зазначає, що ще у квітні український авторинок подавав позитивні сигнали, але у травні остаточно змінив тренд зі зростання до падіння, притому доволі різко.

"Зусиллями всіх операторів вдалося реалізувати 5,8 тис. авто, що було менше, ніж у квітні. А з минулим роком падіння взагалі склало -15%", – йдеться у дописі на сайті групи, яка зазначає, що за п’ять місяців падіння продажів авто склало 0,6%.

Трійку брендів-лідерів також склали Toyota (834 авто, +4,4% до квітня-2026), Skoda(539 од., +20%) та Renault (495 од., -18%).

Експерти відзначили суттєвий прорив у Volkswagen, що дозволило піднятись на четверту сходинку з шостої в квітні-2026.

"А ще один значний прорив здійснили дилери Audi, які у травні остаточно перевели "чотири кільця" у статус №2 в преміум-сегменті, випередивши Lexus. Лідирує серед цієї категорії авто BMW", – повідомляє AUTO-Consulting.

За його даними, електромобілі поступово покращують показники продажів, хоча до минулорічного "буму" ще далеко.

"Поки авто на "електриці" обирають 8,5% споживачів, хоча це не відміняє локальних успіхів BYD, Zeekr. Останній навіть примудрився запустити флагманську модель 9Х у травні і одразу знайти на неї більше десятка покупців. Так стрімко недешева (від $126 тис.) "електричка" ще не стартувала", – повідомляють експерти.

Як повідомлялось, вночі 2 червня офіційний автосалон Zeekr зазнав руйнації після пожежі внаслідок російського обстрілу.

Українці 2025 року, за даними AUTO-Consulting, придбали 83,443 тис. нових легкових автомобілів, що на 17% більше за попередній рік, а за даними "Укравтопрому" ринок також зріс на 17% – до 81,3 тис. од.