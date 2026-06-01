Офіційний курс гривні послабився до нового історичного мінімуму 44,3023 грн/$1

Національний банк України (НБУ) встановив на 2 червня офіційний курс гривні щодо долара на рівні 44,3023 грн/$1, за день він послабився трохи більше, ніж на 3 коп. та оновив історичний мінімум.

Попереднє рекордне значення було зафіксовано 28 травня 2026 року – 44,2996 грн/$1.

Офіційний курс гривні до євро за день також ослаб на 4 коп. – до 51,5989 грн/EUR1, але це доволі далеко від історичного мінімуму в 51,9113 грн/EUR1, який був зафіксований 22 квітня цього року.

З початку 2026 року офіційний курс гривні до долара послабився на 4,6%, тоді як за весь минулий рік – на 0,8%.