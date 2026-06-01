Україна і Литва анонсували запуск спільної програми підтримки оборонних інновацій Brave Lithuania

Україна і Литва анонсували запуск спільної програми щодо підтримки оборонних інновацій Brave Lithuania, яка сприятиме спільній розробці та впровадженню технологій у сфері оборони, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Під час NATO-Ukraine Forum оголосили про запуск Brave Lithuania – ініціативи підтримки інновацій, яку спільно впроваджуватимуть Міністерство національної оборони Литви, Міністерство оборони України та кластер Brave1. Запуск програми анонсували спільно з прем'єр-міністеркою Литви Інгою Ругінене у Вільнюсі", – написала вона в Телеграм.

За словами прем'єрки, ініціатива допоможе українським і литовським розробникам швидше створювати та впроваджувати рішення у пріоритетних напрямах defence tech. Зокрема, у сферах безпілотних систем, РЕБ, штучного інтелекту, систем зв'язку та інших технологій, які потрібні на полі бою вже сьогодні.

Свириденко зазначає, що українська оборонна промисловість сьогодні – одна з найдинамічніших у світі. З 2022 року українські виробничі спроможності зросли у 50 разів – з 1 млрд доларів до 50 млрд доларів.

"Україна має унікальний досвід створення оборонних технологій в умовах сучасної повномасштабної війни. Литва є одним із наших найближчих партнерів у сфері безпеки та оборони. Об'єднання оборонних інноваційних екосистем наших країн відкриває нові можливості для спільних розробок", – наголосила вона.

За словами прем'єрки, з українського боку програму реалізовуватиме кластер оборонних технологій Brave1. Такі партнерства зміцнюють обороноздатність України та посилюють безпеку всієї Європи.