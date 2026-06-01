Росія втратила майже 40% потужностей первинної переробки нафти – Зеленський

Станом на травень майже 40% первинної переробки нафти в Росії виведені з ладу завдяки українським далекобійним санкціям, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"За січень – травень цього року наші воїни змогли уразити 15 російських НПЗ. Це суттєво. Вже є російські заборони на експорт з їхньої території авіаційного палива, також бензину, розглядають заборону на експорт дизеля. Для країни, яку ще зовсім нещодавно називали бензоколонкою, втратити навіть це – значна історія, значна втрата. Майже 40% первинної переробки нафти в Росії станом на травень виведені з ладу", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Також президент заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського щодо економічного стану РФ.

"Росія в'їде в цю стіну реальної кризи завдяки своєму глупству. Ми давно говоримо, що цю свою війну росіяни мають закінчити, і всі формати реальних перемовин, усі формати гарантування безпеки, формат достойного миру Україна запропонувала. Єдиний, від кого потрібне рішення, – це російський керівник. Який навіть не всю статистику отримує по тому, що реально відбувається", – наголосив Зеленський.