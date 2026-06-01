Логіка енергетичних сот в архітектурі нової енергосистеми передбачає чотири рівні безпеки – Шмигаль

Україна вибудовує нову енергосистему, яка формується за логікою енергетичних сот і має чотири рівні вертикальної безпеки, заявив перший віце-прем'єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль на міжнародному форумі "Архітектура безпеки" у понеділок.

"Ми не відновлюємо стару систему, ми будуємо нову. Стара система збудувалася в логіці мирного часу – централізація, масштаб, економічна оптимізація – в стабільному середовищі така модель давала ефективність, але в умовах війни концентрація стала ризиком, тому наше завдання збудувати систему, яку складніше зруйнувати і легше відновити", – сказав він.

За словами Шмигаля, у виконанні вказаного завдання з'явилася логіка енергетичних сот, як практична архітектура стійкості енергосистеми.

"Соти – це окремий елемент, який має певну автономність, але є частиною більшої структури. Пошкодження однієї комірки не руйнує всю систему. Для українців це означає чотири рівні стійкості.Перший – це держава, базова генерація, атомна енергетика, магістральні мережі, диспетчеризація, інтеграція в ENTSO-E", – пояснив він.

Відповідно другим рівнем є регіони. Кордони цих регіонів можуть не визначатися безпосередньо кордонами областей, але кожен регіон має мати власний план енергетичної стійкості.

"Два макрорегіони визначаються як Правий і Лівий берег, далі енергетичні острови, які повинні мати свої генеруючі потужності, свої запаси обладнання та сценарії роботи в умовах дефіциту або часткової ізоляції", – зазначив перший віце-прем'єр.

Третім рівнем, за його визначенням, є громади. Кожна громада повинна мати достатньо своєї локальної енергетичної автономності для того, щоб забезпечити роботу критичної інфраструктури.

І четвертим рівнем є бізнес.

"Це групи споживачів, підприємств, індустріальних парків, ОСББ, компанії агрегатори, домогосподарства – все це має ставати частиною енергосистеми, а не лише бути елементом пасивного споживання. Там де можливо, вони мають виробляти, зберігати, балансувати, і віддавати енергію в мережу", – зазначив Шмигаль.

При цьому кожен рівень енергетичної стійкості повинен робити саме те, що він може зробити найкраще.

"Держава не повинна централізовано вирішувати те, що може зробити громада, а громада не повинна втручатися там, де бізнес зробить швидше", – наголовив перший віце-прем'єр.