18:28 01.06.2026

Ціни на паркомісця ростуть швидше за ціни на житлові площі – девелопери

Ціни на паркомісця після повномасштабного вторгнення зростають швидше за ціни на житлові площі й часто перевищують їх, повідомили українські забудовники агентству "Інтерфакс-Україна".

"Станом на сьогодні вартість квадратного метра паркінгу суттєво варіюється залежно від типу – підземний чи наземний – але зазвичай становить приблизно 90-120% від вартості квадратного метра невеликих квартир в тому ж проєкті. Якщо говорити про динаміку, то ціни на паркомісця за останні роки зростали швидше, ніж на житло в окремі періоди", – розповів агентству керівник проєктів Perfect Group Олексій Коваль.

За його словами, активне зростання цін на паркомісця зумовлено дефіцитом пропозиції та обмеженими можливостями будівництва підземних паркінгів у щільній міській забудові.

Як зазначили у пресслужбі компанії Greenville, дефіцит паркомісць у Києві становить 40-60%. Крім того, ціни на місця у паркінгах зростає ближче до завершення будівництва.

"У різних проектах різні ціна, тому що на це впливає багато факторів. Динаміка вартості за останні роки позитивна – ціна лише зростає. Це пояснюється також хронічним дефіцитом паркомісць в столиці. За приблизною оцінкою він становить від 40% до 60%", – пояснив девелопер.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році наявність підземного паркінгу стала одним із базових критеріїв при виборі житлового комплексу, вважає комерційна директорка девелоперської компанії "Інтергал-Буд" Олена Рижова.

"Загалом з 2022 року паркомісця в столичних ЖК комфорт-класу в середньому подорожчали приблизно на 30-50%. Якщо у 2022 році стандартне паркомісце коштувало $12-18 тис., то в 2025-2026 роках аналогічні лоти в нових комплексах вже продаються по $18-30 тис. В окремих проєктах бізнес- та преміум-класу навіть вище", – поділилася даними експертка.

За даними компанії Alliance Novobud, ціна квадратного метра житла у проєктах компанії становить близько 47 тис. грн/кв. м у комфорт-класі, тоді як ціна машиномісця – від 52 тис.грн/кв. м залежно від класу комплексу, локації та типу паркінгу.

"За останні роки вартість машиномісць демонструє стійке зростання. Це пов’язано як із загальним подорожчанням будівництва, так і зі зміною сприйняття паркінгу покупцями", – зазначив забудовник.

Окрім збільшення загальної собівартості будівництва, на вартість паркомісць також вплинув підвищений попит на них через додаткову безпекову функцію, пояснили в пресслужбі "Ковальська Нерухомість".

"Вартість  паркомісць залежить від багатьох факторів: типу паркінгу, кількості місць у ньому, площі й конфігурації місць, розташування, рівня (наземного чи підземного), зручності заїзду, наявності зарядної інфраструктури для електромобілів тощо – від $1400/кв. м. Динаміка вартості паркінгів за останні роки демонструє стабільне зростання. Для порівняння, вартість житла у наших проєктах стартує орієнтовно від $1500/кв. м., комерційних приміщень – від $1800/кв. м", – розповіла компанія.

Як повідомила СЕО Sigma+ Анна Лаєвська, вартість паркінгу залежить від його формату. При цьому вартість квадратного метра у підземному паркінгу як правило співставна з вартістю квадратного метра комерційної нерухомості у проєкті.

"Формат паркінгу суттєво впливає на ціну: підземний паркінг має зовсім іншу економіку будівництва порівняно з наземним або багаторівневим. Якщо говорити про підземний паркінг, то вартість квадратного метра там орієнтовно на 30% вища, ніж житлова нерухомість", – зазначила вона.

Згідно з даними будівельної компанії Stikon, на ринку житла комфорт-класу Одеси ціни варіюються у діапазоні $850-1100/кв. м на житлові площі, на комерційні приміщення – $1300-2000/кв. м, наземні паркінги – $700-1500/кв. м, підземні – $700-1700/кв. м. При цьому на ціну паркінгів впливають конфігурація та планувальні особливості конкретного машиномісця.

За словами керівника напряму інжинірингу Stikon Олексія Крючкова, на сьогодні попит на паркомісця суттєво випереджає пропозицію. Він пояснив, що у межах першої черги будівництва ціни на паркінги часто не встигають зрости, адже ринок швидко поглинає нову пропозицію. Таким чином, основна динаміка підвищення вартості проявляється вже у наступних чергах.

"У 2012–2014 роках середня ціна була близько $700/кв. м, до 2022-го вона зросла до $900/кв. м, а нині верхня межа суттєво піднялася, і попит легко "з’їдає" цю пропозицію. Це класична економічна залежність: стійке зростання ціни за квадратний метр у паркінгах є прямим свідченням того, що ринок перегрітий попитом", – пояснив він.

