"Каметсталь" розширює цифровізацію залізничної логістики із залученням Metinvest Digital та спільним треком з "УЗ"

Завод "Каметсталь" гірничо-металургійної групи "Метінвест", створений на потужностях Дніпровського меткомбінату (Кам’янське Дніпропетровської обл.), розширює цифровізацію залізничної логістики із залученням компанії Metinvest Digital.

Згідно з інформацією підприємства, цифровізація залізничної логістики виходить на новий рівень. Цьогоріч програма "Централізована інформаційна диспетчерська система" (ЦІДС) знаходиться у фокусі уваги, а залізнична сфера комбінату знову перетворилася на пілотний полігон: команда управління залізничного транспорту (УЗТ) спільно з фахівцями Metinvest Digital впроваджують step by step нові кейси електронного документообігу, щоб зробити процеси ще швидшими та зручнішими.

"Відправною точкою цифровізації стало впровадження два роки тому новітнього програмного забезпечення ЦІДС – тоді "Каметсталь" першою серед підприємств групи "Метінвест" протестувала цю систему. Продукт, створений фахівцями Metinvest Digital у щільній зв’язці з командою управління залізничного транспорту комбінату, мав на меті акумулювати в єдиному online-просторі максимально точні, оперативні та коректні дані про роботу всього вагонного парку", – констатується в повідомленні.

І уточнюється, що завдяки цьому рішенню кожен вагон стає об’єктом наскрізного моніторингу відразу після того, як залишає станцію відправника. Ввівши номер вагона або транспортної накладної, користувачі системи отримали можливість безперешкодно відстежувати його рух. Програма дозволяє в реальному часі бачити вміст вантажу, точну локацію рухомого складу, час його виходу в рейс, технічні параметри, приналежність до певної власності, а також кожну поточну операцію, що виконується з ним у дорозі.

При цьому підкреслюється, що програма перебуває у постійному розвитку, і лише за минулий рік її функціонал розширився на десятки нових кейсів, перетворивши ЦІДС на інтеграційне ядро. Зокрема, успішно реалізовано інтеграцію з генеральним експедитором компанії – "Метінвест-Шіппінг". Тепер безпосередньо в системі здійснюється взаємодія щодо перевірки наданих послуг та підготовка рахунків для їхньої подальшої передачі до SAP "Метінвесту", що дозволило суттєво прискорити та оптимізувати час закриття звітних періодів бухгалтерського обліку.

Крім того, важливим кроком став запуск спільного треку з "Укрзалізницею" в частині прибуття поїздів на адресу підприємства: автоматичне формування відомостей, довідок та отримання даних про підхід рухомого складу в реальному часі тепер дозволяє залізничникам "Каметсталі" діяти на випередження та максимально ефективно планувати роботу.

Логічним продовженням цифрової логістичної еволюції став новий трек, який стартував з початку 2026 року, – покрокове впровадження внутрішнього електронного документообігу на "Каметсталі". Пілотним майданчиком для тестування програмного забезпечення, розробленого Metinvest Digital, виступили УЗТ, агломераційний та доменний цехи, які першими інтегруються в оновлену систему. Кожен крок тут відпрацьовується командно: відразу після прибуття вагонів на підприємство замість стосу паперів формується електронний документ із повною інформацією про кожен вагон, який завіряється електронними підписами.

Весь подальший рух документації відбувається в мережі, виключаючи потребу фізично переносити бланки між підрозділами. Усі контрольні та супровідні операції виконуються в ЦІДС, що не лише кардинально спрощує документообіг, а й мінімізує час простоїв рухомого складу в очікуванні оформлення. Система чітко фіксує час подачі та відправлення вагонів, оптимізує контроль їхнього руху та робить весь обіг і шлях кожного вагона абсолютно прозорими у реальному часі, резюмується в інформації підприємства.

"Метінвест Діджитал" – українська ІТ-компанія, що спеціалізується на цифровій трансформації великого бізнесу і реалізує проєкти в Україні, Європі та Північній Америці. Компанія розробляє, впроваджує і підтримує комплексні ІТ-рішення з розбудови технологічної інфраструктури, розвитку інформаційних систем, стратегічного аутсорсингу, міграції даних, системної інтеграції, кібербезпеки та захисту інформації. "Метінвест Діджитал" – ІТ бізнес-партнер групи "Метінвест", обслуговує понад 30 підприємств холдингу по всьому світу. Компанія є сертифікованим партнером Microsoft (Gold Certified Partner) і SAP (Silver Partner).

Понад 800 співробітників "Метінвест Діджитал" обслуговують підприємства групи.

ТОВ "Метінвест Холдинг" належить 100% доля ТОВ "Метінвест Діджитал".

"Каметсталь" створено на базі ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" (ДКХЗ) і ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (ДМК). Входить до групи "Метінвест".

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".