Інтерфакс-Україна
Економіка
17:46 01.06.2026

Уряд оновив правила оцінки землі, що допоможе збільшити надходження до місцевих бюджетів

Кабінет міністрів України постановою від 27 травня оновив методику нормативної грошової оцінки (НГО) земельних ділянок, що усуває диспропорції, які призводили до заниження оцінки земельних ділянок та позбавляли місцеві бюджети додаткових надходжень, повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

"Удосконалення методики нормативної грошової оцінки – це насамперед крок до фінансової самостійності українських громад. Ми прибираємо штучні обмеження, через які місцеві бюджети втрачали реальні доходи від плати за землю. Оновлені підходи до оцінки курортних зон та включення Одеси до відповідного переліку дозволять мобілізувати значні кошти. Лише це рішення додатково приноситиме місцевим бюджетам близько 300 млн грн щороку", – зазначає заступник голови Мінекономіки Денис Башлик.

Нові правила вдосконалюють загальну методологію, що запроваджена після реформи 2021 року, та пропонують більш ефективні рішення для розвитку громад. Насамперед постанова скасовує жорстку прив’язку до адмінцентру при визначенні базових показників. Раніше визначення рентного доходу залежало виключно від кількості населення адміністративного центру громади. Через це, якщо в межах громади були інші – більші чи економічно активніші населені пункти, оцінка земельних ділянок на всій території громади занижувалася. Тепер громадам дозволено використовувати для розрахунків показники найбільш розвиненого населеного пункту.

Окремий блок змін стосується земель оздоровчого та курортного призначення. Часто такі ділянки розташовані в містах та селищах і займають великі площі у привабливих зонах. Після ухвалення методики в 2021 році їхня нормативна оцінка суттєво знизилась. Санаторії та курортні комплекси сплачували значно менший податок. Тепер такі землі оцінюватимуться за тим же коефіцієнтом, що й забудовані земельні ділянки населених пунктів. Тобто, за вищим показником, оскільки вони активно використовуються і приносять дохід. Крім того, уряд уточнив перелік курортно-рекреаційних зон і офіційно включив до нього місто Одесу.

Водночас постанова суттєво спрощує життя бізнесу та землевпорядникам, завдяки трьом важливим змінам.

Усунені прогалини при розширенні меж населених пунктів: досі не було механізму, як оцінювати земельні ділянки при розширенні меж населених пунктів до моменту проведення повної оцінки всієї території. Нова постанова запроваджує чіткий та зрозумілий алгоритм для таких випадків.

Укрупнення оціночних районів: максимальну площу одного району збільшено до 1500 гектарів, що суттєво спростить виконання робіт.

Актуальні дані про якість ґрунтів: виконавці робіт з оцінки тепер можуть уточнювати агровиробничі групи ґрунтів на основі реальних сучасних ґрунтових обстежень. Це дозволить отримувати максимально точні дані. Правило поширюється на всі землі, окрім особливо цінних.

Теги: #оцінка_земель #мінекономіки #нго

