"Кернел" збільшив земельний банк на 48% за рік

Агрохолдинг "Кернел", один з найбільших в Україні, протягом останнього року збільшив площу земельного банку на 48% – до 530 тис. га після придбання компанії Enselco Holding Limited (близько 190 тис. га) та продажу частини активів з орендованими землями у Харківській області (близько 14 тис. га) компанії Agroton Public Limited.

"В результаті завершення обох угод загальна площа орендованих сільськогосподарських угідь, що перебувають у віданні Групи, сягнула 530 тис. га, що на 48% більше, ніж у попередньому році, що ще більше зміцнило позиції Групи як найбільшого оператора сільськогосподарського виробництва в Україні", – сказано у консолідованому фінансовому звіті за третій квартал 2026 фінансового року (ФР, січень-березень 2026 року).

У документі зазначено, що "Кернел" завершив посівну кампанію на 2026 рік на всій площі свого розширеного земельного банку.

"Несприятливі погодні умови наприкінці зими та на початку весни змусили пересіяти частину посівних площ під озимі культури. Після цих коригувань кукурудза залишається основною культурою, на яку припадає 48% посівних площ (255 тис. га проти 172 тис. га торік), що загалом не змінилося порівняно зі структурою врожаю 2025 року", – сказано у звіті.

Група також розширила площі під соняшником (до 88 тис. га з 46 тис. га) та ріпаком (до 43 тис. га з 3 тис. га), збільшивши їх частки до 17% та 8% відповідно порівняно з 13% та 1% у попередній посівній. Площа під пшеницею в абсолютних цифрах збільшилася з 94 тис. га до 106 тис. га, тоді як її частка в структурі посівів знизилася з 26% до 20%.

Посівні площі під соєю суттєво знизились – з 24 до 9 тис. га і наразі займають лише 2% посівних площі.

Як повідомлялось, у квітні 2026 року "Кернел" уклав угоду про придбання за $348 млн компанії Enselco Holding Limited, до складу якої входить інтегрований агробізнес із земельним банком близько 190 тис. га, мережею зерносховищ, сільгосптехнікою та залізничним парком для перевезення зерна.

Згідно зі звітом, угоду про продаж близько 14 тис. га орендованих земель у Харківській області разом із сільськогосподарською технікою та зерносховищем була укладена 22 травня.

Агрохолдинг "Кернел" – найбільший світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

За результатами 9 місяців 2026ФР "Кернел" зменшив чистий прибуток на 5% – до $208 млн, тоді як його виручка збільшилася на 0,4% – до $3 млрд 92 млн, а EBITDA – на 1%, до $403 млн.