"Укрзалізниця" у І кв.-2026 збільшила чистий збиток на 17,3% через обстріли та зростання витрат

АТ "Укрзалізниця" за січень-березень 2026 року збільшило чистий збиток на 17,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 7,9 млрд грн, що стало наслідком постійних ворожих обстрілів та здорожчання енергоресурсів, йдеться у повідомленні компанії у Facebook в понеділок.

"Перший квартал 2026 року для "Укрзалізниці " став складним випробуванням. Ворог завдав 541 удар по залізничній інфраструктурі та рухомому складу – це як половина від кількості всіх атак за 2025 рік ", – повідомили в "Укрзалізниці ".

У компанії уточнили, що внаслідок ворожих атак було пошкоджено 1,7 тис. залізничних об’єктів, а під час виконання службових обов’язків поранення отримали 28 залізничників.

Згідно з консолідованим проміжним фінансовим звітом УЗ , чистий дохід зріс на 2,2% – до 21,8 млрд грн, а валовий збиток збільшився на 35,9% – до 7,2 млрд грн.

Збиток від операційної діяльності за І квартал 2026 року також зріс на 16,5% – до 6,6 млрд грн.

Крім того, внаслідок аномальних морозів обсяги вантажних перевезень за січень-березень 2026 року зменшилися на 6,4% порівняно з минулим роком – до 34,8 млн тонн вантажів, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пасажирські перевезення у далекому сполученні скоротилися на 10% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 5,8 млн пасажирів. У компанії пояснили це атаками ворога на пасажирські поїзди та залізничну інфраструктуру.

"Через це залізничники були змушені тимчасово скорочувати або змінювати маршрути руху поїздів. Додатково ситуацію ускладнили зростання цін на паливо на тлі конфлікту на Близькому Сході та загальна нестабільність ринку ", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в березні цього року закупівельна вартість дизельного пального зросла майже на 50%, а підвищення цін на електроенергію принесло додаткові витрати 2,58 млрд грн.

"Укрзалізниця" змушена максимально оптимізувати витрати на розвиток і відновлення, аби в складних умовах забезпечувати безперервний рух, хоч і потребує додаткових ресурсів на відновлення пошкодженого ", – додали в компанії.

Водночас УЗ заявила, що перевиконує програму нарощення операційної ефективності обсягом понад 10,2 млрд грн, зокрема здає в оренду площі через Prozorro, передає непрофільні активи та інше.