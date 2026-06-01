16:38 01.06.2026

"Запоріжсталь" за 5 міс. знизила відвантаження прокату на 6,3%, виплавка сталі впала на 10,7%

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" у січні-травні поточного року зменшив відвантаження прокату на 6,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1 млн 28,5 тис. тонн з 1 млн 97,3 тис. тонн.

Згідно із пресрелізом компанії у понеділок, виплавка сталі за перші п’ять місяців року становила  1 млн 158,1 тис. тонн (у січні-травні-2025 – 1 млн 296,8 тис. тонн), чавуну – 1,255 млн тонн (1 млн 426,9 тис. тонн).

У травні "Запоріжсталь" виробила  242,1 тис. тонн чавуну, 243,4 тис. тонн сталі, відвантажено 208,9 тис. тонн прокату, тоді як попереднього місяця випустила 193,5 тис. тонн чавуну, 156,6 тис. тонн сталі, відвантажено 159,1 тис. тонн прокату.

У іншій інформації повідомляється, що на підприємстві діє програма "Приведи друга", яка дає можливість не лише допомогти знайомим знайти стабільну роботу, а й зміцнити колектив перевіреними людьми та отримати додаткову грошову винагороду. Так, від початку року завдяки рекомендаціям працівників до колективу комбінату вже долучилися 323 нових співробітники. А учасниками програми стали 265 запоріжсталівців. Загальний бюджет виплат від початку року вже перевищив 4,7 млн грн.

Як повідомлялося, "Запоріжсталь" у 2025 році збільшила випуск прокату на 15,2% порівняно з попереднім роком – до 2 млн 794,6 тис. тонн з 2 млн 426,7 тис. тонн. Виплавка сталі становила 3 млн 212,2 тис. тонн (у 2024 році – 2 млн 890,8 тис. тонн), чавуну – 3 млн 567,8 тис. тонн (3 млн 106,3 тис. тонн).

"Запоріжсталь" у 2024 році збільшила випуск прокату на 18,1% порівняно з 2023 роком – до 2 млн 426,7 тис. тонн з 2 млн 54,7 тис. тонн, сталі – на 17,2%, до 2 млн 890,8 тис. тонн, чавуну – на 14,2%, до 3 млн 106,3 тис. тонн.

"Запоріжсталь" – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого користується широким попитом у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу.

"Запоріжсталь" є спільним підприємством групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і Smart Steel Limited (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".

