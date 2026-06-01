Валютні інтервенції НБУ в травні зменшилися на 11,2% до квітня, гривня подешевшала до долара на 0,7%

Національний банк України (НБУ) у червні зменшив інтервенції на міжбанківському ринку на $0,40 млрд, або на 11,2% – до $3,19 млрд, тоді як офіційний курс гривні знизився до долара на 0,7%, або майже на 31 коп. із 17 коп. за квітень, свідчить статистика на сайті регулятора.

Водночас за останній тиждень Нацбанк збільшив на $62,4 млн, або на 8,5% продаж доларів на міжбанківському ринку проти попереднього тижня – до $796,0 млн.

Згідно з даними центробанку, порівняно із травнем минулого року чисті інтервенції НБУ у травні цього року були більшими на 9,0%, або на $262,2 млн.

Загалом за п’ять місяців цього року Нацбанк продав валюти на $18,26 млрд без жодної її покупки, що на 25,3%, або $3,65 млрд більше, аніж за п’ять перших місяців минулого року.

На ринку валютообмінних операцій населення минулого тижня сальдо було негативним всі дні: від $2 млн за суботу-понеділок до $8-10 млн у вівторок-четвер.

Загалом за 28 днів травня українці купили валюти на еквівалент $223,8 млн більше, аніж продали, тоді як за весь квітень негативне сальдо склало $349,0 млн після стрибка до більш ніж $1 млрд у березні.