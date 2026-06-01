Інтерфакс-Україна
Економіка
15:14 01.06.2026

Ощадбанк відкрив кредитну лінію на $10 млн для однієї з компаній транснаціональної агропромислової корпорації

2 хв читати
Ощадбанк відкрив кредитну лінію на $10 млн для однієї з компаній транснаціональної агропромислової корпорації

Ощадбанк відкрив для однієї з компаній, яка входить до групи транснаціональної агропромислової корпорації, мультивалютну відновлювану кредитну лінію з лімітом в еквіваленті $10 млн.

"Цільове призначення кредитної лінії – поповнення обігових коштів для закупівлі сировини та забезпечення безперервності виробничого циклу міжнародної компанії, яка відіграє значну роль у розвитку української переробної промисловості", – повідомив Ощадбанк у понеділок.

В банку зазначили, що вказана корпорація входить у Fortune Global 500, а назва її компанії не розголошується у зв’язку з воєнними ризиками.

"Впевнений у високому потенціалі нашого подальшого співробітництва у структуруванні складних фінансових рішень, а також експортно-імпортних операціях для міжнародних компаній, які попри воєнні ризики продовжують мати глибоку локальну присутність в Україні", – заявив директор департаменту корпоративного бізнесу Ощадбанку Сергій Черніков.

Як він вважає, в умовах війни вказане має особливе значення для економіки, адже компанія зберігає робочі місця, підтримує експортний потенціал і демонструє, що Україна залишається місцем для довгострокового планування міжнародного бізнесу.

Своєю чергою, як зазначив топменеджер української компанії, яка входить до транснаціональної агропромислової корпорації, Ощадбанк є першим державним банком, з яким компанія розпочала співпрацю в Україні і для неї важливо мати фінансового партнера, який розуміє специфіку бізнесу.

"В Ощаді ми бачимо цю експертизу. Відкрита відновлювана кредитна лінія допоможе нам диверсифікувати запозичення й оперативно реагувати на сезонні потреби у фінансуванні, підтримуючи безперервність виробництва", – пояснив він.

У банку наголосили, що укладена угода підтверджує стратегічний фокус Ощаду на підтримці корпоративних клієнтів зі сталою бізнес-моделлю, які інвестують в українську промисловість, підтримують робочі місця та зберігають присутність у країні попри виклики воєнного часу.

Теги: #ощадбанк #кредитна_лінія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:58 01.06.2026
Ощадбанк відкрив кредитну лінію на $10 млн для однієї з компаній транснаціональної агропромислової корпорації

Ощадбанк відкрив кредитну лінію на $10 млн для однієї з компаній транснаціональної агропромислової корпорації

10:44 21.05.2026
Суд у Відні зобов'язав Борислава Березу не поширювати твердження щодо Ощадбанку в "угорській справі"

Суд у Відні зобов'язав Борислава Березу не поширювати твердження щодо Ощадбанку в "угорській справі"

20:42 20.05.2026
"Укрфінжитло" погодило збільшення ліміту кредитної лінії для Ощадбанку до 17 млрд грн

"Укрфінжитло" погодило збільшення ліміту кредитної лінії для Ощадбанку до 17 млрд грн

19:03 20.05.2026
Ощад за три тижні дії оновленої держпрограми підтримки енергопроєктів населення видав кредитів на 152 млн грн – топменеджер

Ощад за три тижні дії оновленої держпрограми підтримки енергопроєктів населення видав кредитів на 152 млн грн – топменеджер

18:58 20.05.2026
"Укрфінжитло" погодило збільшення ліміту кредитної лінії для Ощадбанку до 17 млрд грн

"Укрфінжитло" погодило збільшення ліміту кредитної лінії для Ощадбанку до 17 млрд грн

14:54 18.05.2026
Угорщина скасувала рішення про депортацію та заборону на в'їзд для інкасаторів Ощадбанку

Угорщина скасувала рішення про депортацію та заборону на в'їзд для інкасаторів Ощадбанку

12:02 18.05.2026
Ощадбанк профінансував перший енергопроєкт із міжнародним страхуванням на EUR23,6 млн – BESS 50 МВт

Ощадбанк профінансував перший енергопроєкт із міжнародним страхуванням на EUR23,6 млн – BESS 50 МВт

ВАЖЛИВЕ

"Кернел" в січні-березні-2026 збільшив чистий прибуток в 2,2 рази за зростання виручки на 3%

Рада прийняла за основу урядовий законопроєкт змін до держбюджету-2026 для фінансування сил оборони 240 голосами

Законопроєкт про реформування спрощеної системи оподаткування треба внести до Ради до грудня-2026 – угода з ЄС

Прийняття законів про оподаткування імпортних посилок та цифрових платформ є умовою 2-го траншу макрофіну ЄС

Рада прийняла закон про публічні закупівлі, який є вимогою інструменту Світового банку та ЄС

ОСТАННЄ

ДМС з 8 червня запускає перевірку декларацій на ввезені вживані авто із селективністю 50%

Підприємці отримають 6,4 млн грн компенсації за придбану в квітні українську промтехніку – Мінекономіки

Програму "3000 км Україною" за 5 міс.-2026 активували 852 тис. українців, здійснено 338 тис. поїздок – "Укрзалізниця"

ОГТСУ у липні проведе перші аукціони з розподілу гарантованої потужності в енергетичних одиницях

"Сільпо" додав у мобільний застосунок можливість купувати квитки на події

Українці найчастіше купують онлайн гаджети, одяг та товари для дому – дослідження WayForPay

Tesla знову стала лідером за світовими продажами електромобілів у I кв.-2026

НБУ виважено ставиться до ШІ та вивчає практики його використання у фінсекторі для підготовки Білої книги

Кабмін розширив перелік категорій заяв до Реєстру збитків – Свириденко

"Укрзалізниця" проти ідеї відміни граничних строків експлуатації вагонів через ризики безпеки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА