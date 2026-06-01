Ощадбанк відкрив кредитну лінію на $10 млн для однієї з компаній транснаціональної агропромислової корпорації

Ощадбанк відкрив для однієї з компаній, яка входить до групи транснаціональної агропромислової корпорації, мультивалютну відновлювану кредитну лінію з лімітом в еквіваленті $10 млн.

"Цільове призначення кредитної лінії – поповнення обігових коштів для закупівлі сировини та забезпечення безперервності виробничого циклу міжнародної компанії, яка відіграє значну роль у розвитку української переробної промисловості", – повідомив Ощадбанк у понеділок.

В банку зазначили, що вказана корпорація входить у Fortune Global 500, а назва її компанії не розголошується у зв’язку з воєнними ризиками.

"Впевнений у високому потенціалі нашого подальшого співробітництва у структуруванні складних фінансових рішень, а також експортно-імпортних операціях для міжнародних компаній, які попри воєнні ризики продовжують мати глибоку локальну присутність в Україні", – заявив директор департаменту корпоративного бізнесу Ощадбанку Сергій Черніков.

Як він вважає, в умовах війни вказане має особливе значення для економіки, адже компанія зберігає робочі місця, підтримує експортний потенціал і демонструє, що Україна залишається місцем для довгострокового планування міжнародного бізнесу.

Своєю чергою, як зазначив топменеджер української компанії, яка входить до транснаціональної агропромислової корпорації, Ощадбанк є першим державним банком, з яким компанія розпочала співпрацю в Україні і для неї важливо мати фінансового партнера, який розуміє специфіку бізнесу.

"В Ощаді ми бачимо цю експертизу. Відкрита відновлювана кредитна лінія допоможе нам диверсифікувати запозичення й оперативно реагувати на сезонні потреби у фінансуванні, підтримуючи безперервність виробництва", – пояснив він.

У банку наголосили, що укладена угода підтверджує стратегічний фокус Ощаду на підтримці корпоративних клієнтів зі сталою бізнес-моделлю, які інвестують в українську промисловість, підтримують робочі місця та зберігають присутність у країні попри виклики воєнного часу.