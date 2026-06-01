ДМС з 8 червня запускає перевірку декларацій на ввезені вживані авто із селективністю 50%

Державна митна служба (ДМС) України з 8 червня 2026 року розпочинає новий етап пілотного проєкту із селективної перевірки митних декларацій підрозділом митних компетенцій, зосередивши увагу на транспортних засобах, повідомляється в офіційному телеграм-каналі відомства.

"З урахуванням актуальності питання пільгового ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України, у межах цього етапу пілотного проєкту увагу буде зосереджено на транспортних засобах, що були у використанні, та переміщуються із застосуванням преференційного режиму торгівлі", – йдеться у публікації.

За інформацією ДМС, відбір декларацій для перевірки здійснюватиметься системою управління ризиками в автоматичному режимі. Буде застосовано випадковий відбір із селективністю 50% від загальної кількості за відповідними товарними позиціями. Моніторинг вживаних автомобілів триватиме з 8 червня до 31 грудня 2026 року.

Зазначається, що спецпідрозділ функціонує на базі Координаційно-моніторингової митниці та опрацьовує декларації централізовано, незалежно від митниці подання. У відомстві пояснили, що це дозволяє впровадити єдиний підхід до виконання формальностей під час митного оформлення та контролю, а також вчасно ідентифікувати потенційні ризики.

У ДМС нагадали, що попередній етап цього пілотного проєкту ДМС завершується 30 червня 2026 року. Він стосується моніторингу митного оформлення добрив, а також засобів захисту рослин, зокрема інсектицидів, фунгіцидів та гербіцидів.