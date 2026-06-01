Економіка
14:35 01.06.2026

Підприємці отримають 6,4 млн грн компенсації за придбану в квітні українську промтехніку – Мінекономіки

Десять підприємств, які у квітні придбали промислову техніку та обладнання українського виробництва, отримають 6,36 млн грн за програмою компенсації 15% вартості української промислової техніки та обладнання, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Мінекономіки затвердило розподіл коштів за квітневими заявками в межах програми компенсації 15% вартості колісної, будівельної, спеціальної техніки, ліфтів та енергетичного обладнання вітчизняного виробництва", – йдеться у повідомленні на сайті.

За даними міністерства, загалом за місяць бізнес придбав 24 од. української техніки та обладнання: ліфти різних модифікацій, вагони-цистерни для нафтопродуктів, вантажні автомобілі, трансформатор, навантажувач, транспортне устаткування тощо.

"Кожна заявка у цій програмі – це не лише нова техніка на доступних умовах для покупця, а й нові замовлення для українських машинобудівних підприємств. В квітні завдяки державній програмі компенсації 15% одразу 7 українських виробників отримали додатковий дохід на загальну суму 50,9 млн грн", – цитується у повідомленні заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Загалом, за даними Мінекономіки, за час дії програми з листопада 2024 року 217 підприємств придбали 461 од. промтехніки більш ніж на 1,2 млрд.

Наразі у переліку техніки та обладнання, 15% вартості яких компенсує держава, 1 354 технічні найменування від 50 українських машинобудівних підприємств.

Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року в межах політики "Зроблено в Україні" і поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%, що входить до затвердженого переліку Мінекономіки.

До реалізації програми залучено 29 українських банків.

Як повідомлялось, впродовж 2024-2025 років 163 підприємства придбали 343 одиниці техніки на загальну суму 899 млн грн, держава відшкодувала 112,4 млн грн.

