Програму "3000 км Україною" за 5 міс.-2026 активували 852 тис. українців, здійснено 338 тис. поїздок – "Укрзалізниця"

Кількість користувачів програми "3000 км Україною", які впродовж січня-травня 2026 року пройшли верифікацію через "Дія.Підпис" та активували участь у застосунку АТ "Укрзалізниці", перевищила 852 тис., повідомила компанія у відповіді на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними компанії, учасники відповідної програми здійснили 338 тис. поїздок, а середня дальність склала 433 км.

Найбільше проїзних документів за кілометри з 1-28 травня було оформлено за напрямками: Київ-Вінниця-Київ – майже 17 тис., Київ-Харків-Київ – понад 10,6 тис., Київ-Суми-Київ та Львів-Київ-Львів – по 10,5 тис., Київ-Миколаїв-Київ – 10 тис., а також Конотоп-Київ-Конотоп – 9,4 тис.

Що стосується регіонального сполучення, найбільше квитків за програмою було придбано на напрямки Львів-Рівне-Львів – 8,4 тис., Хмельницький-Київ-Хмельницький – 8,3 тис., Тернопіль-Львів-Тернопіль – 6,9 тис. та Хмельницький-Львів-Хмельницький – 6,1 тис.

В "Укрзалізниці" зауважили, що у травні дія програми поширювалась на понад 50 пар пасажирських поїздів далекого сполучення та 15 пар регіональних поїздів.

"У червні-липні поточного року, з урахуванням зростання попиту на залізничні пасажирські перевезення, скорочено перелік поїздів далекого сполучення та збережено пропозиції щодо регіонального сполучення, доступного для оформлення квитків за кілометри", – пояснили у компанії.

У перші місяці літа передбачається місця для подальшої реалізації програми "3000 км" у потягах далекого сполучення до та з Харкова, Сум, Запоріжжя, Миколаєва, Чернігова, Лозової та Жмеринки.

У регіональному сполученні квитки за програмою будуть доступні, зокрема, на маршрутах Львів-Рівне-Львів, Харків-Ізюм-Харків, Хмельницький-Львів-Хмельницький, Запоріжжя-Дніпро-Запоріжжя, Гребінка – Київ-Волинський – Гребінка, Славутич/Чернігів – Київ-Волинський, Мотовилівка-Славутич – Київ-Волинський, Конотоп-Київ-Ніжин, Шостка-Фастів-Шостка, Ніжин – Київ-Волинський – Ніжин, та Львів-Чоп-Львів, Львів-Ужгород-Львів, Київ-Хмельницький-Київ.

Як повідомлялось, за оцінками "Укрзалізниці", у найгіршому випадку можливі втрати доходів від запровадження програми "3000" без зміни поточних тарифів можуть становити близько 400 млн грн.