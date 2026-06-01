Інтерфакс-Україна
Економіка
14:01 01.06.2026

Програму "3000 км Україною" за 5 міс.-2026 активували 852 тис. українців, здійснено 338 тис. поїздок – "Укрзалізниця"

2 хв читати
Програму "3000 км Україною" за 5 міс.-2026 активували 852 тис. українців, здійснено 338 тис. поїздок – "Укрзалізниця"

Кількість користувачів програми "3000 км Україною", які впродовж січня-травня 2026 року пройшли верифікацію через "Дія.Підпис" та активували участь у застосунку АТ "Укрзалізниці", перевищила 852 тис., повідомила компанія у відповіді на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними компанії, учасники відповідної програми здійснили 338 тис. поїздок, а середня дальність склала 433 км.

Найбільше проїзних документів за кілометри з 1-28 травня було оформлено за напрямками: Київ-Вінниця-Київ – майже 17 тис., Київ-Харків-Київ – понад 10,6 тис., Київ-Суми-Київ та Львів-Київ-Львів – по 10,5 тис., Київ-Миколаїв-Київ – 10 тис., а також Конотоп-Київ-Конотоп – 9,4 тис.

Що стосується регіонального сполучення, найбільше квитків за програмою було придбано на напрямки Львів-Рівне-Львів – 8,4 тис., Хмельницький-Київ-Хмельницький – 8,3 тис., Тернопіль-Львів-Тернопіль – 6,9 тис. та Хмельницький-Львів-Хмельницький – 6,1 тис.

В "Укрзалізниці" зауважили, що у травні дія програми поширювалась на понад 50 пар пасажирських поїздів далекого сполучення та 15 пар регіональних поїздів.

"У червні-липні поточного року, з урахуванням зростання попиту на залізничні пасажирські перевезення, скорочено перелік поїздів далекого сполучення та збережено пропозиції щодо регіонального сполучення, доступного для оформлення квитків за кілометри", – пояснили у компанії.

У перші місяці літа передбачається місця для подальшої реалізації програми "3000 км" у потягах далекого сполучення до та з Харкова, Сум, Запоріжжя, Миколаєва, Чернігова, Лозової та Жмеринки.

У регіональному сполученні квитки за програмою будуть доступні, зокрема, на маршрутах Львів-Рівне-Львів, Харків-Ізюм-Харків, Хмельницький-Львів-Хмельницький, Запоріжжя-Дніпро-Запоріжжя, Гребінка – Київ-Волинський – Гребінка, Славутич/Чернігів – Київ-Волинський, Мотовилівка-Славутич – Київ-Волинський, Конотоп-Київ-Ніжин, Шостка-Фастів-Шостка, Ніжин – Київ-Волинський – Ніжин, та Львів-Чоп-Львів, Львів-Ужгород-Львів, Київ-Хмельницький-Київ.

Як повідомлялось, за оцінками "Укрзалізниці", у найгіршому випадку можливі втрати доходів від запровадження програми "3000" без зміни поточних тарифів можуть становити близько 400 млн грн.

Теги: #3000_км #укрзалізниця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:33 01.06.2026
"Укрзалізниця" проти ідеї відміни граничних строків експлуатації вагонів через ризики безпеки

"Укрзалізниця" проти ідеї відміни граничних строків експлуатації вагонів через ризики безпеки

11:19 30.05.2026
Росіяни ударами "шахедів" зруйнували будівлю вокзалу Шостка – "Укрзалізниця"

Росіяни ударами "шахедів" зруйнували будівлю вокзалу Шостка – "Укрзалізниця"

10:14 29.05.2026
"Укрзалізниця" передислоковує пасажирські вагони на напрямки з більшим попитом

"Укрзалізниця" передислоковує пасажирські вагони на напрямки з більшим попитом

16:54 28.05.2026
"Укрзалізниця" встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах

"Укрзалізниця" встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах

17:41 27.05.2026
Міносвіти, "Укрзалізниця" та Центр страткомунікацій закликають батьків поговорити з дітьми про небезпеку зачепінгу

Міносвіти, "Укрзалізниця" та Центр страткомунікацій закликають батьків поговорити з дітьми про небезпеку зачепінгу

18:52 26.05.2026
САП оскаржить рішення про закриття справи щодо незаконного заволодіння 93 млн грн "Укрзалізниці"

САП оскаржить рішення про закриття справи щодо незаконного заволодіння 93 млн грн "Укрзалізниці"

16:15 26.05.2026
ВАКС закрив справу щодо нардепа Дубневича про заволодіння коштами "Укрзалізниці" у зв'язку із закінченням строку розслідування

ВАКС закрив справу щодо нардепа Дубневича про заволодіння коштами "Укрзалізниці" у зв'язку із закінченням строку розслідування

18:56 23.05.2026
"Укрзалізниця" провела благодійний забіг "Стартуємо за розкладом", збирали кошти для постраждалих від війни

"Укрзалізниця" провела благодійний забіг "Стартуємо за розкладом", збирали кошти для постраждалих від війни

16:56 20.05.2026
Мешканець Києва отримав 15 років тюрми за підпали об'єктів "Укрзалізниці" на замовлення ворога

Мешканець Києва отримав 15 років тюрми за підпали об'єктів "Укрзалізниці" на замовлення ворога

15:07 20.05.2026
Продовження строку служби вантажних вагонів на фоні їх профіциту посилює деградаційні процеси – КВБЗ

Продовження строку служби вантажних вагонів на фоні їх профіциту посилює деградаційні процеси – КВБЗ

ВАЖЛИВЕ

"Кернел" в січні-березні-2026 збільшив чистий прибуток в 2,2 рази за зростання виручки на 3%

Рада прийняла за основу урядовий законопроєкт змін до держбюджету-2026 для фінансування сил оборони 240 голосами

Законопроєкт про реформування спрощеної системи оподаткування треба внести до Ради до грудня-2026 – угода з ЄС

Прийняття законів про оподаткування імпортних посилок та цифрових платформ є умовою 2-го траншу макрофіну ЄС

Рада прийняла закон про публічні закупівлі, який є вимогою інструменту Світового банку та ЄС

ОСТАННЄ

Ощадбанк відкрив кредитну лінію на $10 млн для однієї з компаній транснаціональної агропромислової корпорації

ОГТСУ у липні проведе перші аукціони з розподілу гарантованої потужності в енергетичних одиницях

"Сільпо" додав у мобільний застосунок можливість купувати квитки на події

Українці найчастіше купують онлайн гаджети, одяг та товари для дому – дослідження WayForPay

Tesla знову стала лідером за світовими продажами електромобілів у I кв.-2026

НБУ виважено ставиться до ШІ та вивчає практики його використання у фінсекторі для підготовки Білої книги

Кабмін розширив перелік категорій заяв до Реєстру збитків – Свириденко

МХП планує придбати частку грецького виробника курятини Nitsiakos

"Нова пошта" у І кв.-2026 збільшила консолідований чистий прибуток в 1,6 рази за зростання виручки в 1,3 рази

"Кернел" в січні-березні-2026 збільшив чистий прибуток в 2,2 рази за зростання виручки на 3%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА