ОГТСУ у липні проведе перші аукціони з розподілу гарантованої потужності в енергетичних одиницях

Перші річні аукціони з розподілу гарантованої потужності в енергетичних одиницях (МВт*год на добу) відбудуться у липні 2026 року, що спрямовано на гармонізацію правил функціонування ринку природного газу України із європейськими правилами, повідомило на сайті ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

"Імплементація європейських правил роботи ринку – це системна робота, яку "Оператор ГТС України" поступово впроваджує у своїй операційній діяльності. Такі рішення формують основу для повноцінної інтеграції української газотранспортної системи до єдиного енергетичного ринку ЄС", – зазначила в.о. генерального директора ОГТСУ Наталія Бойко.

Окрім того, з 1 червня 2026 року Оператор ГТС України оформлюватиме всі послуги транспортування природного газу в односторонньому порядку. У товаристві пояснили, що вказані зміни мають на меті спрощення документообігу та оптимізацію процесу оформлення послуг транспортування природного газу.

Як нагадав оператор, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), запровадила з 1 жовтня 2026 року розподіл потужності міждержавних з’єднань газотранспортної системи в енергетичних одиницях.

"Це рішення наближає правила роботи ринку природного газу України до європейських практик та створює передумови для проведення спільних аукціонів потужності з країнами ЄС і Молдовою", – пояснили в компанії.

Відповідні зміни внесено до Кодексу ГТС, Типового договору транспортування природного газу та Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання.

Як повідомлялося, ОГТСУ до 1 жовтня 2026 року має забезпечити проведення аукціонів розподілу потужності на міждержавних з’єднаннях у МВт*год на добу на газовий рік 2026/2027 згідно з постановою НКРЕКП "Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП" (щодо здійснення розподілу потужності міждержавних з’єднань в МВт*год/добу), прийнятій на засіданні 26 травня.