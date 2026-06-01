Інтерфакс-Україна
Економіка
12:48 01.06.2026

ОГТСУ у липні проведе перші аукціони з розподілу гарантованої потужності в енергетичних одиницях

2 хв читати

Перші річні аукціони з розподілу гарантованої потужності в енергетичних одиницях (МВт*год на добу) відбудуться у липні 2026 року, що спрямовано на гармонізацію правил функціонування ринку природного газу України із європейськими правилами, повідомило на сайті ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

"Імплементація європейських правил роботи ринку – це системна робота, яку "Оператор ГТС України" поступово впроваджує у своїй операційній діяльності. Такі рішення формують основу для повноцінної інтеграції української газотранспортної системи до єдиного енергетичного ринку ЄС", – зазначила в.о. генерального директора ОГТСУ Наталія Бойко.

Окрім того, з 1 червня 2026 року Оператор ГТС України оформлюватиме всі послуги транспортування природного газу в односторонньому порядку. У товаристві пояснили, що вказані зміни мають на меті спрощення документообігу та оптимізацію процесу оформлення послуг транспортування природного газу.

Як нагадав оператор, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), запровадила з 1 жовтня 2026 року розподіл потужності міждержавних з’єднань газотранспортної системи в енергетичних одиницях.

"Це рішення наближає правила роботи ринку природного газу України до європейських практик та створює передумови для проведення спільних аукціонів потужності з країнами ЄС і Молдовою", – пояснили в компанії.

Відповідні зміни внесено до Кодексу ГТС, Типового договору транспортування природного газу та Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання.

Як повідомлялося, ОГТСУ до 1 жовтня 2026 року має забезпечити проведення аукціонів розподілу потужності на міждержавних з’єднаннях у МВт*год на добу на газовий рік 2026/2027 згідно з постановою НКРЕКП "Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП" (щодо здійснення розподілу потужності міждержавних з’єднань в МВт*год/добу), прийнятій на засіданні 26 травня.

Теги: #огтсу #аукціони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:55 01.04.2026
ОГТСУ розробив окреме роз'яснення для виробників біометану щодо приєднання до ГТС

ОГТСУ розробив окреме роз'яснення для виробників біометану щодо приєднання до ГТС

19:41 17.03.2026
Зниження доходності на первинних аукціонах ОВДП напередодні рішення НБУ щодо ставки майже припинилося

Зниження доходності на первинних аукціонах ОВДП напередодні рішення НБУ щодо ставки майже припинилося

19:35 17.02.2026
Мінфіну вдалося опустити ставки за гривневими ОВДП ще на 0,14-0,36 в.п

Мінфіну вдалося опустити ставки за гривневими ОВДП ще на 0,14-0,36 в.п

12:02 09.02.2026
Наталію Бойко призначено в.о. гендиректора ОГТСУ

Наталію Бойко призначено в.о. гендиректора ОГТСУ

22:36 07.02.2026
Глава Міненерго обговорив із керівництвом ОГТСУ перспективи збільшення імпорту газу з ЄС

Глава Міненерго обговорив із керівництвом ОГТСУ перспективи збільшення імпорту газу з ЄС

21:20 03.02.2026
Мінфін услід за зниженням облікової ставки НБУ суттєво опустив ставки за гривневими ОВДП

Мінфін услід за зниженням облікової ставки НБУ суттєво опустив ставки за гривневими ОВДП

19:21 27.01.2026
Мінфін перед очікуваним зниженням облікової ставки НБУ знову знизив ставки гривневих ОВДП

Мінфін перед очікуваним зниженням облікової ставки НБУ знову знизив ставки гривневих ОВДП

18:59 27.01.2026
Прокуратура через суд вимагає скасувати результати торгів з продажу водопровідних мереж на Оболоні в Києві

Прокуратура через суд вимагає скасувати результати торгів з продажу водопровідних мереж на Оболоні в Києві

12:54 05.01.2026
"Ліси України" на аукціонах на І кв.-2026 реалізували майже всю лісопродукцію

"Ліси України" на аукціонах на І кв.-2026 реалізували майже всю лісопродукцію

15:54 31.12.2025
За підсумками перших двох спецаукціонів 423 МВт нових балансуючих потужностей уже в енергосистемі – "Укренерго"

За підсумками перших двох спецаукціонів 423 МВт нових балансуючих потужностей уже в енергосистемі – "Укренерго"

ВАЖЛИВЕ

"Кернел" в січні-березні-2026 збільшив чистий прибуток в 2,2 рази за зростання виручки на 3%

Рада прийняла за основу урядовий законопроєкт змін до держбюджету-2026 для фінансування сил оборони 240 голосами

Законопроєкт про реформування спрощеної системи оподаткування треба внести до Ради до грудня-2026 – угода з ЄС

Прийняття законів про оподаткування імпортних посилок та цифрових платформ є умовою 2-го траншу макрофіну ЄС

Рада прийняла закон про публічні закупівлі, який є вимогою інструменту Світового банку та ЄС

ОСТАННЄ

"Сільпо" додав у мобільний застосунок можливість купувати квитки на події

Українці найчастіше купують онлайн гаджети, одяг та товари для дому – дослідження WayForPay

Tesla знову стала лідером за світовими продажами електромобілів у I кв.-2026

НБУ виважено ставиться до ШІ та вивчає практики його використання у фінсекторі для підготовки Білої книги

Кабмін розширив перелік категорій заяв до Реєстру збитків – Свириденко

"Укрзалізниця" проти ідеї відміни граничних строків експлуатації вагонів через ризики безпеки

МХП планує придбати частку грецького виробника курятини Nitsiakos

"Нова пошта" у І кв.-2026 збільшила консолідований чистий прибуток в 1,6 рази за зростання виручки в 1,3 рази

"Кернел" в січні-березні-2026 збільшив чистий прибуток в 2,2 рази за зростання виручки на 3%

Ukrainian business urges parliament, govt to reform e-document management in line with EU standards

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА