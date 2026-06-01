"Сільпо" додав у мобільний застосунок можливість купувати квитки на події

Мережа "Сільпо" додала у мобільний застосунок можливість купувати квитки на концерти, вистави, музеї та інші події, повідомила пресслужба компанії.

Розділ "Каса вражень" є на головному екрані застосунку та у "Власний Рахунок", у ньому представлені як партнерські події, так і організовані "Сільпо", зокрема, "Фестирудзи" та "Курячий цирк Брагаря". Події можна фільтрувати за містом, датою та категорією, оформлені квитки приходитимуть на електронну пошту.

У пресслужбі наголосили, що мережа "Сільпо" стала першим ритейлером в Україні, який інтегрував такий функціонал безпосередньо у свій застосунок.

ТОВ "Сільпо-Фуд", що розвиває мережу "Сільпо", створено на початку серпня 2016 року. Згідно з інформацією на сайті, в мережі працює 310 супермаркетів у 60 містах України та чотири делікатес-маркети Le Silpo: у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі.

За даними YouControl, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Рітейл Капітал" (100%, Київ). Кінцевим бенефіціаром виступає Володимир Костельман.

Виручка "Сільпо-Фуд" за підсумками 2025 року збільшилася на 13,97% порівняно з 2024 роком – до 106,013 млрд грн, чистий прибуток становив 1,205 млрд грн проти 154,1 млн грн за аналогічний період попереднього року.

Входить до торгово-промислової групи Fozzy Group, яка має більш ніж 825 торгових точок по всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!Траш!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини для домашніх тварин E-ZOO.