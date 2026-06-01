Українці найчастіше купують онлайн гаджети, одяг та товари для дому – дослідження WayForPay

Електроніка, товари для дому та одяг залишаються головними драйверами української електронної комерції, водночас українці дедалі активніше замовляють онлайн доставку їжі, товари для здоров’я й повсякденні покупки зі смартфонів, свідчить аналіз структури оплат через платформу WayForPay у 2025 році.

Найбільшу частку серед онлайн-оплат українців у 2025 році займає електроніка та гаджети – близько 23% усіх транзакцій через WayForPay. У цій категорії також зафіксований один із найвищих середніх чеків – 3,800-6,5 тис грн, а кількість транзакцій за рік оцінюється у 4-6 млн.

Другою за популярністю категорією стали товари для дому та ремонту – близько 20,3% оплат. Попит на цю категорію залишається стабільно високим, а середній чек становить 2,200-4,8 тис грн.

Третє місце посідає fashion-сегмент: одяг, взуття та аксесуари. На категорію припадає 9,9% оплат, при цьому саме вона входить до лідерів за часткою мобільних покупок – близько 72%.

До топу також увійшли: косметика та beauty – 7-8%; доставка їжі та продукти – 6-7%; освітлення та декор – 5,5%; аптеки та health products – 4-5%; спорттовари – 3,7%; дитячі товари – 3-4%; автотовари – 2-3%; книги та хобі – 2%.

Однією з головних тенденцій минулого року стало зростання покупок з мобільних пристроїв. Найвища частка мобільних оплат спостерігається у категоріях доставки їжі (88%), косметики та beauty (76%), аптек (73%) та fashion (72%). Натомість найнижча частка мобільних покупок – у категоріях електроніки (52%), товарів для ремонту (48%) та автотоварів (44%), де користувачі частіше завершують покупки з десктопних пристроїв через вищий середній чек і довший цикл вибору товарів.

За даними платформ Prom та EVO, у 2025 році українці витратили на онлайн-покупки 256 млрд грн млрд, що на 7% більше, ніж у 2024 році. Частка онлайн-покупок у всьому ритейлі залишилася на рівні 10%, що вказує на потенціал подальшого зростання ринку.

Найбільше замовлень у 2025 році, за даними Prom та EVO, було у категоріях товарів для ремонту автомобілів, товарів для дому та саду, техніки та електроніки, косметики, парфумерії, одягу, взуття та аксесуарів. Середній чек онлайн-замовлення становив 1 тис 320 грн, а один покупець у середньому робив 17,5 інтернет-замовлень на рік. Загалом в Україні налічувалося 11,2 млн інтернет-покупців, що на 3% більше, ніж роком раніше.

За даними Prom та EVO, кількість замовлень у категорії зоотоварів зросла на 66%. Також високу динаміку показали продукти харчування, інструменти, товари для ремонту та будівництва.

Схожу картину показують підсумки Promodo за друге півріччя 2025 року. У категорії електроніки дохід зріс на 37% у гривні, а кількість покупок – на 19%. У категорії продуктів та алкоголю кількість покупок збільшилася на 36%, а дохід – на 39% у гривні. У другому півріччі 2025 року дохід у категорії зоотоварів зріс на 51%, а кількість покупок – на 35%. Водночас аптечна категорія збільшила дохід на 10%, а кількість покупок – на 8%. Водночас у категорії одягу та взуття дохід у другому півріччі 2025 року знизився на 1%, а кількість покупок зросла лише на 1%.

Загальний тренд також підтверджує статистика Національного банку України, згідно якої у 2025 році українці здійснили понад 1,2 млрд операцій з оплати товарів та послуг в інтернеті на майже 770 млрд грн. Середня сума однієї онлайн-операції становила 608 грн проти 561 грн у 2024 році.

За даними дослідження Хорошоп, половина інтернет-магазинів збільшила кількість замовлень у 2025 році, а 17% підприємців повідомили про зростання продажів більш ніж на 30%. На 2026 рік 58% опитаних підприємців дивляться з оптимізмом, майже половина очікує подальшого зростання кількості замовлень.

WayForPay працює з 2015 року та сьогодні обслуговує понад 50 тис. клієнтів. Наразі WayForPay створила та підтримує понад 18 сервісів, за користування якими не стягується додаткова плата.

Клієнтами WayForPay є великі та середні інтернет-магазини й сервіси. Також платформою користуються малі онлайн-підприємці та самозайняті особи.