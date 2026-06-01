Tesla знову стала лідером за світовими продажами електромобілів у I кв.-2026

Tesla збільшила продажі машин на 6% у першому кварталі і повернула собі першу сходинку в переліку найбільших постачальників у сегменті електромобілів, за оцінкою аналітичної компанії Counterpoint.

Tesla в січні-березні зайняла 13% світового ринку, китайська BYD Auto – 11%, Geely – 10%. Весь минулий рік лідером була BYD, проте в першому кварталі її продажі впали на 25%. Geely скоротила продажі минулого кварталу на 4%.

Сукупні продажі електромобілів у минулому кварталі зросли на 5%, за даними Counterpoint. Йдеться про повністю електричні машини (battery electric vehicle, BEV). Тим часом продажі гібридів скоротилися на 5%. На електромобілі припало близько 14% всіх продажів пасажирських автомобілів у січні-березні.

У Китаї було продано близько 45% всіх електромобілів у світі. Друге місце посідає європейський ринок, третє – американський. Також продажі електрокарів у КНР у січні-березні скоротилися на 15%.

Найпопулярнішими моделями електромобілів у світі в минулому кварталі стали Tesla Model Y, Galaxy Xingyuan і Tesla Model 3.